Universidad de Chile enfrenta un disputa en Conmebol con Independiente, para saber la resolución final del duelo cancelado de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Un duelo que se dio por finalizado por graves incidentes que dieron la vuelta al mundo y que, en lo futbolístico, será en Paraguay donde se defina quién seguirá con vida y los duros castigos para ambos cuadros.

Pero la U se había adelantado a una eventual paso a los cuartos de final del torneo internacional, ya que, teniendo en cuenta las fechas para esas llaves, los azules no podrán contar con el Estadio Nacional.

En ese sentido, si es que aprueban de que la U sigua adelante a la fase de los ocho mejores, los azules tendrán que salir del reducto de Ñuñoa para ir a Concepción para recibir a Alianza Lima.

La U podría volver a Concepción, ahora por la Copa Sudamericana. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

¿Dónde jugaría U de Chile vs Alianza Lima?

Así al menos lo hicieron saber en TNT Sports, donde dejan en claro que Universidad de Chile tiene un plan bajo llaves por si les dan luz verde para los cuartos de final ante Alianza Lima.

La ida de ese encuentro se jugará el 18 de septiembre en Perú, mientras que la vuelta será el 25 en el país, donde la U no contará con el Nacional, ya que estará ocupado para el Mundial Sub 20.

Por lo mismo, el nuevo escenario será el Bicentenario Ester Roa Rebolledo de la ciudad de Concepción, que se abre a la opción de recibir, al menos 25 mil personas para llave.

Algo que en la U todavía esperan tiempo para confirmar, ya que todo está en la condicionalidad que disponga Conmebol, incluso con un duro castigo de jugar sin público.

