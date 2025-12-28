Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Brayan Cortés a la U” y “Juan Martín Lucero a Colo Colo”: la “información” de este 28 de diciembre de 2025

La fecha así lo pide. No fue una, sino varias publicaciones las que se tomaron las redes e hicieron estallar este 28 de diciembre.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El portero fue puesto en la U de Chile... ¿Broma?
© DANTE FERNANDEZ/FOCOUY/PHOTOSPORTEl portero fue puesto en la U de Chile... ¿Broma?

Odiado por los periodistas, amado por el público. El Día de los Inocentes suele llenar de información falsa las redes sociales, como si estuviera permitido durante 24 horas mentir descaradamente.

Este 28 de diciembre se vuelve a activar la articulación en los dedos de los chistosos de X. Esa que permite que las bromas se redacten de forma en que parezcan verídicas y que nos hagan parecer tontos a quienes las creemos.

Las redes se llenaron de noticias del tipo “Arturo Vidal se retiró del fútbol”, con un mensaje copiado de aquel con el que anunciaron, al otro lado de la Cordillera (y con el mismo “humor”) que Edinson Cavani colgaba los botines.

Dirigió en Chile y ahora quiere seguir haciendo historia en Argentina por tres años más

ver también

Dirigió en Chile y ahora quiere seguir haciendo historia en Argentina por tres años más

Los mensajes que llenaron las redes

Abrir el computador y buscar noticias en redes un 28 de diciembre es muy difícil. Aquel que redacta estas líneas se encontró a primera hora de la mañana con la noticia de que Brayan Cortés era el nuevo portero de la Universidad de Chile. Algo muy poco creíble, que llevó a googlear si era el Día de los Inocentes.

Y, exacto, era. Por eso hubo mensajes de la índole de que Nicolás Guerra, al no encontrar club, se quedaría por dos años más en el CDA. O aquel que anunciaba el retorno de Juan Martín Lucero a Colo Colo. Imaginación, nivel Dios.

¿Otro? Claro, el caso de Eduardo Vargas también fue prestado para el día. En medio de los rumores de su llegada al CDA, un hincha acerero aseguró que estaba listo en Huachipato. “La filial de la U”, le respondieron. A veces, todos somos chistosos.

Publicidad
Ni Arturo Vidal se salvó del Día de los Inocentes | Photosport

Ni Arturo Vidal se salvó del Día de los Inocentes | Photosport

Mira los mejores tweets del Día de los Inocentes:

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Cierre de ciclo: tras trece años en la U de Chile dejará definitivamente el club este 2026

ver también

Cierre de ciclo: tras trece años en la U de Chile dejará definitivamente el club este 2026

Lee también
Ex campeón de Colo Colo y la UC es anunciado en Limache
Mercado de fichajes 2026

Ex campeón de Colo Colo y la UC es anunciado en Limache

¿Colo Colo pierde? Club argentino quiere llevarse a Popín Castro
Colo Colo

¿Colo Colo pierde? Club argentino quiere llevarse a Popín Castro

Dolorosa cifra de Fernando de Paul que lo tiene entre los ‘peores’ del 2025
Colo Colo

Dolorosa cifra de Fernando de Paul que lo tiene entre los ‘peores’ del 2025

Doble premio a Darío Osorio reactiva interés en la Premier League
Mercado de fichajes 2026

Doble premio a Darío Osorio reactiva interés en la Premier League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo