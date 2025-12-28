Odiado por los periodistas, amado por el público. El Día de los Inocentes suele llenar de información falsa las redes sociales, como si estuviera permitido durante 24 horas mentir descaradamente.

Este 28 de diciembre se vuelve a activar la articulación en los dedos de los chistosos de X. Esa que permite que las bromas se redacten de forma en que parezcan verídicas y que nos hagan parecer tontos a quienes las creemos.

Las redes se llenaron de noticias del tipo “Arturo Vidal se retiró del fútbol”, con un mensaje copiado de aquel con el que anunciaron, al otro lado de la Cordillera (y con el mismo “humor”) que Edinson Cavani colgaba los botines.

Los mensajes que llenaron las redes

Abrir el computador y buscar noticias en redes un 28 de diciembre es muy difícil. Aquel que redacta estas líneas se encontró a primera hora de la mañana con la noticia de que Brayan Cortés era el nuevo portero de la Universidad de Chile. Algo muy poco creíble, que llevó a googlear si era el Día de los Inocentes.

Y, exacto, era. Por eso hubo mensajes de la índole de que Nicolás Guerra, al no encontrar club, se quedaría por dos años más en el CDA. O aquel que anunciaba el retorno de Juan Martín Lucero a Colo Colo. Imaginación, nivel Dios.

¿Otro? Claro, el caso de Eduardo Vargas también fue prestado para el día. En medio de los rumores de su llegada al CDA, un hincha acerero aseguró que estaba listo en Huachipato. “La filial de la U”, le respondieron. A veces, todos somos chistosos.

Ni Arturo Vidal se salvó del Día de los Inocentes | Photosport

Mira los mejores tweets del Día de los Inocentes:

