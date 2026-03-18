La Universidad de Chile tiene DT. El conjunto azul daría un batacazo en el fútbol chileno y en las próximas horas oficializaría a Fernando Gago como nuevo estratega. Así, protagonizaría un particular cara a cara con Fernando Ortiz, actual DT de Colo Colo, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

ver también Filtran las razones que primaron en la U de Chile para decidirse por Fernando Gago: “El mejor DT en toda su carrera…”

Ambos ya saben lo que es enfrentarse, tanto como jugadores como desde la banca. El historial, eso sí, favorece con amplitud al ex volante de Boca Juniors, quien ha sabido imponerse en la mayoría de los cruces.

Gago supera a Ortiz, pero el ‘Tano’ fue campeón

Como futbolistas, fue donde más se vieron las caras. El balance fue favorable para Gago, ya que el entonces jugador de Boca Juniors casi siempre celebró en los enfrentamientos directos ante el Estudiantes del “Tano” Ortiz.

Gago consiguió dos triunfos, incluyendo una victoria contundente por 4-0. Sin embargo, Ortiz y compañía ganó, quizás, el partido más importante de los cuatro enfrentamientos: el 13 de diciembre de 2006, cuando Estudiantes remontó para derrotar 2-1 a Boca y así se consagró campeón del Torneo Apertura.

Reencuentro en México: ahora en las bancas

Años después, los caminos volvieron a encontrarse, esta vez como entrenadores en la liga mexicana. Ortiz dirigía a CF Monterrey, mientras que Gago era el DT de las Chivas de Guadalajara.

El encuentro ocurrió el 30 de marzo de 2024 y, en esta oportunidad, volvió a salir victorioso Fernando Gago, quien celebró un triunfo por 2-0 sobre los Rayados, resultado que estiró su ventaja en el historial, ahora como DT.

Publicidad

Publicidad

3 triunfos, un empate y una derrota registra Gago frente a Fernando Ortiz, incluyendo partidos como jugador y DT. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

¿Cuándo juega Colo Colo de Ortiz vs. U. de Chile?

De confirmarse su llegada a la U, Gago volverá a enfrentarse al “Tano” Ortiz, esta vez en el partido más importante del fútbol chileno, el Superclásico, cuya fecha está programada para el fin de semana del domingo 23 de agosto de 2026.

En resumen

Fernando Gago domina el historial ante Fernando Ortiz, tanto como jugador como entrenador.

ante Fernando Ortiz, tanto como jugador como entrenador. El “Tano” tiene un gran hito: le ganó una final clave con Estudiantes en 2006 .

. El historial en total indica 3 triunfos para Gago, un empate y solo una victoria de Fernando Ortiz.

Publicidad