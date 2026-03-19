Buenas noticias para Colo Colo y el entrenador Fernando Ortiz de cara al próximo duelo del Cacique. Los albos comienzan su participación en la Copa de la Liga este sábado, frente a Coquimbo Unido.

Y las preocupaciones en el estadio Monumental estaban en Arturo Vidal, quien estuvo en dudas para el duelo. Sin embargo, el King está de vuelta entre las alternativas de Ortiz.

Este pasado miércoles el mediocampista presentó un cuadro viral que lo tuvo complicado y lo dejó en duda para el sábado. De hecho, Vidal no pudo realizar el entrenamiento y fue enviado a su casa.

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Vidal se lo da vuelta al estado viral

Sin embargo, este jueves el polifuncional ídolo del Cacique apareció como si nada en el estadio Monumental, recibió el alta médica y entrenó con normalidad junto al resto del plantel.

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Cabe recordar que Arturo Vidal volvió a recuperar su mejor nivel, pilar en el once de Colo Colo, como el nuevo defensor central de Fernando Ortiz en las funciones de líbero. Y el experimento le ha resultado al entrenador con el mundialista respondiendo con buenas actuaciones.

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De hecho, Vidal ya asoma entre los probables titulares de Colo Colo frente a Coquimbo, junto a Javier Méndez y Erick Wiemberg en el tridente defensivo.

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Colo Colo recibe a Coquimbo este sábado 21 de marzo, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.