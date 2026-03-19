En las últimas horas los hinchas de Colo Colo se vieron sacudidos por una noticia que esperaban hace rato. Supuestos avances en la remodelación del Estadio Monumental han generado un enorme entusiasmo en el pueblo, donde ruegan hace rato por una nueva casa.

Supuestos acercamientos con una marca de bebidas energéticas dejó la escoba entre los fanáticos, quienes se dividieron en si le viene o no el nombre al Eterno Campeón. No obstante, este jueves se conoció la verdad sobre el estado en que se encuentra el proyecto.

Y si bien todavía es temprano para decir que hay ya algún tipo de acuerdo, sí hubo un tremendo avance, el que puede ser incluso mayor la semana que viene. Esto, ya que se han reunido con quienes darán los primeros pasos para dar iniciar la remodelación de la Ruca.

Colo Colo define a la empresa que marcará el futuro del nuevo Estadio Monumental

Colo Colo podría cerrar su centenario con una noticia que los hinchas llevan esperando mucho tiempo. El nuevo Estadio Monumental sigue avanzando en silencio y este jueves hubo una cita clave para lo que viene.

El nuevo Estadio Monumental de Colo Colo se prepara para un instancia clave. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Christopher Brandt en Sportscenter de ESPN, esta tarde “hubo una reunión con la empresa que quedará a cargo del Naming Right“. ¿Qué es esto? Habrá una compañía que trabajará para negociar el nombre que llevará la futura Ruca.

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El reportero albo, eso sí, enfatizó en que “es la cuarta con la que se juntan. Ahora van a tener que definir en el directorio, no quedó claro si la próxima semana. Probablemente se hablará de estas reuniones con las empresas que quieren adjudicarse el nombre del Monumental”.

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En esa misma línea, el periodista señaló que “la próxima semana o los primeros días de abril podría haber novedades con esta empresa. Ellos después elegirán a la mejor marca que puede quedarse con el Naming Rights del Monumental”.

“No de las empresas porque hacen la búsqueda de la marca, pero ellos ven la experiencia de trabajar con esas marcas antes en otros estadios a nivel mundial o nacional. Esas empresas se han reunido con Blanco y Negro. Cuando elijan a una, saldrán a buscar a la marca para el nombre del Monumental. Después, el que tenga ganas de participar, se hablará de dineros para levantar el nuevo estadio“, sentenció.

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De esta forma, el sueño del renovado Monumental para Colo Colo parece ser cada vez más una realidad. El Cacique espera cerrar los festejos de sus 100 años con una alegría para sus hinchas después de un 2025 terrible.

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En resumen, el nuevo Estadio Monumental de Colo Colo…

Búsqueda de la empresa de Naming Rights: Blanco y Negro ha acelerado las gestiones para definir a la compañía que se encargará de negociar el nuevo nombre del estadio. Este jueves se realizó una cuarta reunión clave con una empresa especializada que actuará como intermediaria para buscar la marca internacional o nacional que financiará gran parte de la obra.

Blanco y Negro ha acelerado las gestiones para definir a la compañía que se encargará de negociar el nuevo nombre del estadio. Este jueves se realizó una con una empresa especializada que actuará como intermediaria para buscar la marca internacional o nacional que financiará gran parte de la obra. Plazos para definiciones en el directorio: Según informó el periodista Christopher Brandt (ESPN), se espera que entre la próxima semana y los primeros días de abril el directorio de Colo Colo elija finalmente a la empresa ganadora. Una vez seleccionada esta agencia, se iniciará formalmente la captación de la marca comercial y la recaudación de los fondos necesarios para levantar la nueva “Ruca”.

Según informó el periodista Christopher Brandt (ESPN), se espera que entre la el directorio de Colo Colo elija finalmente a la empresa ganadora. Una vez seleccionada esta agencia, se iniciará formalmente la captación de la marca comercial y la recaudación de los fondos necesarios para levantar la nueva “Ruca”. El sueño del Centenario: El objetivo de la dirigencia es cerrar las celebraciones de los 100 años del club con el anuncio concreto del proyecto. Tras un 2025 deportivo muy difícil, la remodelación del Monumental aparece como la gran apuesta institucional para devolverle la alegría a los hinchas y modernizar el recinto a estándares mundiales.

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