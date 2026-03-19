Después de un 2025 muy difícil y por el que incluso algunos pidieron su salida, Arturo Vidal le dio vuelta la mano a Colo Colo. El King cambió el chip en la interna, entendió que hoy debe asumir otro rol y está viviendo un tremendo inicio de temporada.

Si bien el volante le ha dado solidez al Cacique como su nuevo central, eso no ha sido lo único. El bicampeón de América está ayudando con su experiencia a los más jóvenes para que se crean el cuento. Y uno que se lo tomó muy seriamente es Diego Ulloa, uno de los pilares albos en 2026.

El lateral volvió de préstamo, se ganó una camiseta de titular y ahora recibió el llamado de la selección chilena. Un presente que lo ilusiona y en el que el King ha tenido un rol fundamental con su trabajo en el camarín junto a los más jóvenes.

Diego Ulloa y la importancia de Arturo Vidal en el Colo Colo 2026

Diego Ulloa se sinceró sobre lo que ha sido la campaña de Colo Colo hasta ahora, donde la defensa ha tenido un rol fundamental. En siete fechas el Cacique se ha transformado en el equipo que menos goles ha recibido (4) y todo gracias a varios cambios. Entre ellos, el nuevo rol como central de Arturo Vidal.

Diego Ulloa contó detalles de cómo hoy Arturo Vidal ayuda a los jóvenes de Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el lateral se refirió a cómo han logrado llegar a la cima con la competencia interna. “Es día a día, intensa y sana. Estamos todos preparados para que al que le toque jugar, lo haga de la mejor manera. En ese sentido, nosotros estamos claros de que Colo Colo no te espera y hay que estar siempre preparado. La competencia ha sido muy intensa entre nosotros”.

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De hecho, el canterano albo enfatizó en que la poca cantidad de goles en contra se da no sólo por los cuatro del fondo. “Es un trabajo en equipo, no sólo la defensa. Son los 11 y los que entran, todos atacamos y defendemos. Si se ve reflejado con un arco en cero es porque todos tenemos una responsabilidad dentro de la cancha. La tomamos, la aceptamos y trabajamos en equipo”.

Fue tras ello que Diego Ulloa fue consultado sobre la importancia de Arturo Vidal en la última línea de Colo Colo. “Estar junto a Arturo ha sido increíble, otro sueño cumplido porque para mí es el mejor jugador en la historia de Chile“.

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Ahí reveló que el King hoy es un hombre clave para los juveniles, a los que les traspasa toda su experiencia. “Aprendo mucho de él, en todo ámbito nos da confianza, seguridad. Siempre lo hace y lo ha hecho increíblemente bien. A todos nos aconseja harto, así que feliz de verlo y compartir con él“.

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Finalmente y sobre la intensidad con la que se han visto, el lateral remarcó que “para nosotros es muy importante, en todas las canchas y de local, salir a ganar. Estamos preparados y eso nos da un plus para que el partido se vea de esa manera“.

Diego Ulloa deja en evidencia que Arturo Vidal se ha hecho gigante en la interna de Colo Colo. El King entendió que a sus 38 años que debe ayudar al Cacique desde donde le toque y ser un referente para los que lo vieron toda su vida como un ídolo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal y Diego Ulloa están trabajando para seguir por la senda del triunfo junto a Colo Colo. El Cacique se estrena en la Copa de la Liga 2026 recibiendo a Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas.

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En resumen, Colo Colo y Arturo Vidal…