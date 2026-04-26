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Sin Arturo Vidal ni Fernando De Paul: Lucas Cepeda aplaude al nuevo capitán de Colo Colo

El seleccionado nacional destacó la elección de joven canterano que viene siendo pieza clave en el esquema de Fernando Ortiz.

Por Felipe Pavez Farías

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Cepeda destacó a Ulloa como nuevo capitán de Colo Colo
© photosportCepeda destacó a Ulloa como nuevo capitán de Colo Colo

Colo Colo vuelve a jugar por la Liga de Primera este domingo 26 de abril. El Cacique visita a Universidad de Concepción por la fecha 11. Duelo fundamental ya que Deportes Limache igualó ante Audax Italiano y la U superó a Católica, por lo que se aprieta la zona alta de la tabla. 

Tras la caída ante Palestino, los albos están obligados a revertir la pauperrima imagen que mostraron en el Estadio Monumental. Pero el duelo ante el “Campanil” tendrá una particular novedad que fue aplaudida por nada menos que Lucas Cepeda.

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El seleccionado nacional este domingo dijo presente como alternativa en el triunfo del Elche por 2-1 ante el Real Oviedo. Lo que saca al elenco del chileno de zona de descenso y se mantiene con vida en LaLiga.

Pero lo llamativo fue que minutos más tarde realizó un particular posteo para apoyar y destacar al nuevo capitán de Colo Colo. Ante la suspensión de Arturo Vidal y la lesión de Fernando De Paul, en el Cacique corrió la lista para elegir al nuevo portador de la cinta de líder.

Diego Ulloa será el capitán de Colo Colo ante la “U” de Conce

Diego Ulloa será el capitán de Colo Colo ante la “U” de Conce

Frente a Palestino, la jineta había sido portada por Javier Correa. Sin embargo, el cordobés será alternativa este domingo ante el “Campanil”. Por lo que el capitán será Diego Ulloa. El lateral llegó proveniente de Unión La Calera. Tras su periplo a préstamo, se ganó la banda izquierda y hasta sumó convocatorias con la selección adulta.

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Por lo mismo, Lucas Cepeda destacó su nuevo paso en Colo Colo. “Merecido hermanito”, posteó junto con la imagen del “26” con la jineta que portará en el Ester Roa Rebolledo. “Muchas gracias hermanito“, respondió Ulloa a minutos de iniciar el partido ante el “Campanil”.

Lucas Cepeda respaldó a Diego Ulloa como capitán de Colo Colo

Lucas Cepeda respaldó a Diego Ulloa como capitán de Colo Colo

¿Dónde ver el partido Colo Colo hoy?

Colo Colo juega este domingo 26 de abril por la fecha 11 de la Liga de Primera. El Cacique visita a Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. 

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La formación será con Maureira, Rojas, Villagra, Sosa y Ulloa; Méndez, Madrid y Alarcón; Marchant, Romero y Pastran. El partido está pactado para las 15:00 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max. Además podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Redgol. 

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