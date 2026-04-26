Colo Colo vuelve al ruedo esta tarde para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026. Los albos buscan volver al triunfo tras la derrota de la semana pasada ante Palestino, aunque para eso deberán hacerlo con un par de bajas importantes.

Y es que para este duelo Fernando Ortiz no podrá contar ni con Fernando de Paul en el arco ni con Arturo Vidal en defensa. Mientras el meta estará de baja por varios meses por lesión, el King está suspendido por acumulación de amarillas.

Esto, además de modificar el armado del equipo, también obliga a tener un nuevo capitán para esta tarde en la Región del Biobío, ya que los dos portadores de la jineta no estarán a disposición del Tano.

ver también Sin Arturo Vidal ni Fernando De Paul: Lucas Cepeda aplaude al nuevo capitán de Colo Colo

El capitán de Colo Colo en el Este Roa

Finalmente, el que portará la jineta de capitán esta tarde ante Universidad de Concepción será Diego Ulloa. El canterano de 22 años ha sido titular durante casi todo este año y por lo mismo se le encomendará esta responsabilidad tan grande para este partido.

Cabe recordar que Ulloa entre 2022 y 2025 estuvo a préstamo en Deportes La Serena, Barnechea y Unión La Calera. En esta temporada 2026 volvió al club que lo formó para ser uno de los pilares en defensa para Fernando Ortiz.

Diego Ulloa será el capitán del Cacique esta tarde en el Ester Roa. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El once del Cacique para esta tarde será con Gabriel Maureira en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción?

El Cacique enfrentará al Campanil hoy domingo 26 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

ver también “No es para ti”: Hinchas de Colo Colo se lanzan con todo contra Fernando Ortiz

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Universidad de Concepción sin Arturo Vidal ni Fernando de Paul.

enfrenta a Universidad de Concepción sin ni El canterano de 22 años , Diego Ulloa , será el capitán de los albos.

, , será el capitán de los albos. Ulloa regresó este 2026 a al Cacique tras préstamos en La Serena y La Calera.

Publicidad