“No es para ti”: Hinchas de Colo Colo se lanzan con todo contra Fernando Ortiz

Se acabó la paciencia con Fernando Ortiz. La última caída ante Palestino colmó la paciencia de los hinchas de Colo Colo con el entrenador trasandino. Es que pese a seguir en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera, y con un partido menos para ubicarse como puntero, definitivamente no gusta su estilo en el Cacique.

Cada vez que el Popular recibió goles no pudo empatar ni mucho menos remontar el escenario en contra. Lo que se suma un estilo de juego más defensivo que ofensivo y que ya le pasó la cuenta al trasandino.

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Así se dejó ver en el registro que obtuvo Redgol en su llegada al Estadio Ester Roa Rebolledo. El “Tano” fue el único que recibió pifias de parte de los hinchas y hasta fuertes críticas sobre su labor como estratega.

“Colo Colo es grande”, “Colo Colo no es para ti” y “Ándate” fueron parte de los gritos que se dejaron caer sobre el DT que rápidamente pasó hacia camarines.

¿Cuánto gana Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz recibe un salario de un millón de dólares por temporada en Colo Colo. Ahora su contrato está pactado hasta finales del 2026 y su renovación dependerá de los objetivos completados como lo son títulos y clasificación a copas internacionales.

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Pese a ello, el DT que reemplazó a Jorge Almirón se ha mostrado firme en el cargo y confía en darle la vuelta al mal momento que atraviesa en el Cacique.

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