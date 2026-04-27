Fernando Gago enfrentó una de sus pruebas más importantes desde que asumió el banquillo de Universidad de Chile: El clásico universitario, que terminó con un triunfo de los azules por la cuenta mínima, lo que les permitió subir en la tabla y acercarse a la zona de clasificación a las competencias internacionales.

Desde su llegada, el DT trasandino busca dejar atrás un complicado comienzo y posicionarse en el Campeonato Nacional, donde un viejo conocido del fútbol chileno y del líder azul tiene plena confianza en que lo logrará.

Matías Cahais apuesta por el éxito de Gago en la U

El jugador, con pasado por clubes como Universidad Católica, Racing Club, O’Higgins y Olimpo, entre otros, tiene un extenso vínculo con Gago, ya que ambos coincidieron en Boca Juniors durante el comienzo de sus carreras.

En conversación con AS, Cahais habló de la llegada del DT a U de Chile y cómo puede desenvolverse en el fútbol chileno. “Conozco a algunos de los integrantes de su cuerpo técnico y son sumamente profesionales, muy buenos en lo suyo. En ese sentido armó un gran cuerpo técnico, de buena gente, y con eso seguramente le va a imponer su sello a la U y le dará muchas alegrías al club“, señaló.

ver también “Confió en mí”: el gran momento de Nicolás Ramírez con Fernando Gago en U. de Chile

En la misma línea, revela que con Fernando coincidieron en el cuadro xeneize, pero con los años y los cambios de clubes fueron perdiendo el contacto. “Porque justo él se fue de Boca a Europa y yo también hice mi propio camino. No volví a hablar con él, pero sí recuerdo que nos enfrentamos en algún partido en Argentina cuando ambos volvimos”.

A pesar de eso, recuerda la calidad humana del actual DT azul. “Siempre fue una persona muy tranquila, desde esos momentos en que éramos chicos. Era alguien muy serio en cuanto a las cosas que quería”.

Publicidad

Publicidad

Fernando Gago asumió este año el banquillo de la U/Photosport

“Con el tiempo obviamente que todos vamos cambiando, pero lo recuerdo como una gran persona, de una buena familia y muy respetuoso. Además, todos sabemos el excelente jugador que fue y hoy ya está haciendo una gran carrera como entrenador”.