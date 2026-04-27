Universidad de Chile momentos de alegría luego de quedarse con clásico ante Universidad Católica. Uno de los más felices es Nicolás Ramírez, quien vive un buen presente deportivo.

El Romántico Viajero venía con algunas dudas y no terminaba de convencer con el naciente ciclo de Fernando Gago. Sin embargo, ante los Cruzados dieron una demostración de carácter y lograron la victoria, lo cual les permite meterse en la pelea por el título.

El renacido con Fernando Gago

Nicolás Ramírez es un jugador formado en Universidad de Chile, que debutó en el 2014. Luego de no encontrar su lugar en el CDA, debió partir y dar la vuelta larga, hasta que sus caminos se cruzaron con el Bulla nuevamente en la temporada 2025.

Claro que ni con Gustavo Álvarez ni con Francisco Meneghini logró convencer. De hecho, siempre era suplente de Matías Zaldivia y Franco Calderón, solo siendo titular cuando pasaban a línea de tres e incluso, en algunas ocasiones quedó detrás de Fabián Hormazábal para esa función. Claro que hoy el Nico pasa por un buen presente.

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Desde la llegada de Fernando Gago, el argentino le quitó la titularidad a Calderón y le entregó la camiseta a Ramírez. Un movimiento arriesgado, pero que le ha funcionado. El central chileno ha sido uno de los mejores del ciclo de Pintita y ante la UC fue figura.

“Llegó un técnico que confió en mí desde el primer minuto, así que trato de responderle a él y a mi trabajo también”, dijo con orgullo Nicolás Ramírez luego del partido ante los Cruzados, donde anuló a uno de los mejores delanteros del torneo como Fernando Zampedri.

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Ramírez mostró un gran nivel ante la UC. Imagen: Photosport

“Era un partido importante, pero en el campeonato también hay otros grandes delanteros, con características distintas. La verdad es que siento que a lo largo de este año lo he hecho de gran forma“, sacó pecho el defensor del Romántico Viajero.

Fernando Gago lleva seis partidos al mando de Universidad de Chile y Nicolás Ramírez ha jugado todos esos encuentros, sumando todos los minutos posibles. El central de 28 años pasa por su mejor momento en el Bulla de la mano de Pintita.

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