Universidad de Chile logró un triunfo valiosísimo en este Clásico Universitario 202. El equipo de Fernando Gago superó por 1-0 a Católica y sumó tres puntos importantes en esta decimoprimera jornada de la Liga de Primera 2026.

El romántico viajero logró anular en casi todas las facetas a su clásico rival, sobre todo en delantera, donde el bloque defensivo mantuvo casi siempre bien controlado a Fernando Zampedri con Justo Giani.

Uno que valoró esto fue el periodista Gonzalo Fouillioux en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde no dudó en apuntar a un defensor azul como la gran figura en esta victoria sobre la UC.

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Fouillioux elige a Nico Ramírez como la gran figura de Universidad de Chile

El periodista partió diciendo que “Universidad de Chile arriesgó la pelota, tenía un jugador por línea que buscaba pases tensos hacia adelante”.

“En ese sentido Nicolás Ramírez jugó un verdadero partidazo. Ganó muchos duelos y arriesgó con el pase adelante”, agregó Fouillioux.

Nicolás Ramírez fue ante la UC un verdadero patrón en la defensa de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

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Ramírez fue evaluado con una nota de 7.3 en Sofascore tras este partido. El defensor ganó el balón en dos de dos entradas y dio 36 de 44 pases. Además, nunca fue regateado y tuvo dos recuperaciones en defensa.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Deportes La Serena el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este partido será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Católica en el Clásico Universitario 202 de 2026.

venció a Católica en el de 2026. El periodista Gonzalo Fouillioux eligió al defensor Nicolás Ramírez como la gran figura azul.

eligió al defensor como la gran figura azul. Nicolás Ramírez obtuvo nota 7.3 tras ganar dos entradas y dar 36 pases.

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