Colo Colo sumó un importante triunfo este martes en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. Los albos mostraron contundencia y derrotaron por 3-1 a Deportes Concepción por la fecha 2 de la Copa de la Liga, despejando los fantasmas que habían reaparecido tras la igualdad ante Coquimbo Unido.

Una de las grandes figuras del Cacique fue Joaquín Sosa. El defensor charrúa se ha consolidado como un baluarte del equipo en esta temporada, no solo por su desempeño en defensa, sino también por su aporte en la salida y construcción de juego.

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En ese contexto, Gonzalo Fouillioux, comentarista de TNT Sports, utilizó su cuenta de X para elogiar al jugador de 24 años.

Fouillioux llena de elogios a Joaquín Sosa

A través de la ex red social del pajarito, Fouillioux llenó de elogios a Sosa por su actuación ante el ‘León de Collao’. En específico, el hijo de Alberto ‘Tito’ Fouillioux señaló: “En Joaquín Sosa, Colo Colo no solo encontró un defensor que puede jugar con muchos metros a su espalda, sino también un futbolista con mucho criterio para construir ataques”.

Finalmente, el comunicador cerró su tuit con más elogios para el charrúa, comparando su estilo de juego con funciones más ofensivas, indicando que: “Interpreta los inicios como mediocampista”.

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Las palabras de Fouillioux fueron respaldadas por muchos usuarios en X, quienes valoraron el rendimiento de Sosa. Incluso, varios hicieron un mea culpa respecto a la poca confianza que le tenían cuando llegó al club.

Al cierre de esta nota, la publicación realizada por Fouillioux ha superado las 19 mil visualizaciones y alcanza cerca de mil ‘likes’, reflejando el impacto que generó su análisis sobre el presente del defensor albo.

Joaquín Sosa fue elogiado tras su buen rendimiento ante Deportes Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

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En resumen