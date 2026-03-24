Joaquín Sosa se ganó un lugar indiscutido en las oncenas de Colo Colo casi automáticamente y a pesar de que tuvo una lesión que lo sacó del empate contra Coquimbo Unido, el zaguero central uruguayo volvió a ser titular en el Cacique. Fue en la clara victoria ante Deportes Concepción.

Un 3-1 de los albos ante el León de Collao en la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. Y donde Sosa fue condecorado como el jugador destacado para los participantes de la transmisión de TNT Sports. “Hicimos un esfuerzo enorme con todos mis compañeros, estamos trabajando muy bien”, dijo el charrúa, quien llegó a préstamo desde el Bologna de Italia.

“Veníamos de un empate y hoy conseguimos la victoria de muy buena manera. Trabajando, corrigiendo, siempre remarqué que el primer partido fue muy raro. No éramos nosotros”, manifestó Sosa. Se refiere a la contundente derrota alba contra Deportes Limache en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

Joaquín Sosa intenta salir ante la presión de Jean Meneses. (Andres Pina/Photosport).

Sosa agregó que “como todo inicio, puede ser así. Lo que importa es cómo llevamos el proceso y cómo termina esto. Venimos trabajando bien. Este equipo tiene que seguir mejorando mucho y en muchos aspectos”. Una muestra de la ambición que reina en el puntero de la Liga de Primera. Y del estado de alerta necesario para mantenerse en la cima de un torneo tan parejo.

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Joaquín Sosa sonríe y pone freno a las expectativas por el nivel de Colo Colo

A Joaquín Sosa no se le pasó por la cabeza hablar de Colo Colo como candidato para el título. Sabe que lo primero es corregir detalles y consolidar al equipo en la parte alta de la Liga de Primera. Aunque por estos días, el foco fue la Copa de la Liga.

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Los albos habían igualado ante Coquimbo Unido en el estreno copero. Y sumaron tres puntos en el estadio Ester Roa Rebolledo gracias a los goles de Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant, mientras que el argentino Fausto Grillo descontó para los lilas.

Sosa lucha un balón ante Joaquín Larrivey. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Pero vamos paso a paso, partido a partido. Tenemos hasta el miércoles para descansar. Estoy muy feliz por el momento”, sentenció Sosa, quien pretende continuar como bastión en la última línea de la escuadra adiestrada por el Tano Ortiz.

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Colo Colo celebra el gol de Álvaro Madrid: Sosa y Jeyson Rojas se sumaron al festejo. (Eduardo Fortes/Photosport).

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