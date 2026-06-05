El entrenador del Cacique señaló que Sosa ha sido un refuerzo importante por lo que espera que se mantenga en Colo Colo, pues su préstamo expira.

Uno de los buenos refuerzos de Colo Colo esta temporada ha sido Joaquín Sosa, que llegó desde Independiente de Santa Fe como una apuesta y ha mostrado un rendimiento sólido.

Su pase pertenece al Bologna y el préstamo expira a fin de mes, por lo que el entrenador Fernando Ortiz dejó en claro que espera que el club haga la gestión para mantener al defensor.

“No he hablado ni con Aníbal ni Joaco. No estoy en situación de responder”, señaló cuando se le consultó por la continuidad del jugador, aunque entiende que el Cacique no se lo puede farrera.

“Está teniendo buen semestre, sabe que es un jugador que está en buen momento”, confesó por la confianza que ha agarrad en el Monumental en el primer semestre.

Sosa ha sido un buen refuerzo de Colo Colo

El deseo de Ortiz con Joaquín Sosa

Al ser consultado si quiere que se quede dijo que “obviamente”, en un recado clara a la dirigencia del Popular. Aunque tampoco quiso meterse en la pata de los caballos.

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“Decir algo más es comprometer mi palabra, estaría de más”, indicó el Tano quien de todas maneras espera contar con uno de sus titulares para el segundo semestre de la temporada.

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Eso sí, Sosa no podrá jugar los próximos dos partidos del torneo local, debido a la suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina tras haber sido protagonista de la pelea en el Claro Arena, ante Universidad Católica.