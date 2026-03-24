Colo Colo ya está listo para ir a buscar tres puntos claves para escalar en la Copa de la Liga. Este martes 24 de marzo desde las 20:30 horas el Cacique visita a Deportes Concepción en la segunda fecha de la fase de grupos en un duelo para el que tiene formación confirmada y con sorpresas.

La lesión de Arturo Vidal obliga a Fernando Ortiz a mover el tablero y modificar tanto el esquema como algunos nombres en el Eterno Campeón. Esto, con la idea de no extrañar mucho a un King que se ha hecho clave como el último hombre.

Pero esa situación no es la única por la que hay novedades en la oncena del Cacique. En delantera también hay una sorpresa con la salida de Maximiliano Romero para darle su lugar a uno de los juveniles.

La novedosa formación de Colo Colo contra Deportes Concepción

Colo Colo lamenta la lesión de Arturo Vidal y la ausencia de Diego Ulloa, dos pilares en su formación, para visitar a Deportes Concepción. El King no está por problemas físicos y el lateral está con la selección chilena, por lo que habrá cambios a lo visto en el último partido.

Yastin Cuevas será la gran novedad en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

La oncena del Eterno Campeón arranca con su capitán y figura en el choque con Coquimbo Unido el fin de semana. Fernando De Paul otra vez será el encargado de cuidar el arco albo, afirmándose cada vez como uno de los más importantes en la cancha.

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En la defensa, al no contar con Arturo Vidal ni Diego Ulloa, Colo Colo vuelve a la línea de cuatro con una sorpresa por izquierda. Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme, que sienta a Erick Wiemberg, irán desde el arranque en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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En el mediocampo había una duda que finalmente se aclaró en el Cacique. Víctor Felipe Méndez y no Vicente Martínez será quien acompañe a Tomás Alarcón y Álvaro Madrid en esa zona de la cancha.

Finalmente está la delantera, donde Maximiliano Romero queda en la banca por decisión técnica. Leandro Hernández, Claudio Aquino y Yastin Cuevas como el 9 son los elegidos para ir por los goles del triunfo.

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Así, Colo Colo tiene formación confirmada para enfrentar a Deportes Concepción. Esta es con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en la defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino en la delantera.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Luego del choque con Deportes Concepción, Colo Colo tendrá que poner la mira de inmediato en su próximo partido en la Copa de la Liga. El miércoles 1 de abril desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Huachipato por la tercera fecha de la fase de grupos.

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En resumen, la formación de Colo Colo…

Defensa inédita y regreso a línea de cuatro: Ante la lesión de Arturo Vidal y la ausencia de Diego Ulloa (convocado a la selección), Fernando Ortiz abandona el esquema de tres centrales para volver a una línea de cuatro. La gran sorpresa es la inclusión de Cristián Riquelme como lateral izquierdo, quien desplazó a Erick Wiemberg de la titularidad para acompañar a Jeyson Rojas, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.

Ante la lesión de y la ausencia de (convocado a la selección), Fernando Ortiz abandona el esquema de tres centrales para volver a una línea de cuatro. La gran sorpresa es la inclusión de como lateral izquierdo, quien desplazó a Erick Wiemberg de la titularidad para acompañar a Jeyson Rojas, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Capitanía y ratificación en el arco: Fernando De Paul se mantiene como el guardameta titular y asumirá la jineta de capitán en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Su gran actuación el fin de semana ante Coquimbo Unido lo consolida como una de las figuras actuales del equipo ante las rotaciones del plantel.

se mantiene como el guardameta titular y asumirá la jineta de en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Su gran actuación el fin de semana ante Coquimbo Unido lo consolida como una de las figuras actuales del equipo ante las rotaciones del plantel. Apuesta por la cantera en ataque: Por decisión técnica, el goleador Maximiliano Romero comenzará en el banco de suplentes. En su lugar, el juvenil Yastin Cuevas será el centrodelantero titular, formando un tridente ofensivo junto a Leandro Hernández y Claudio Aquino para buscar los tres puntos en la Copa de la Liga.

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