Colo Colo frenó su racha de triunfos y quedó con un enorme problema para lo que viene. El Cacique lamenta la lesión de Arturo Vidal, quien no viajó con el plantel para el choque con Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

En el duelo frente a Coquimbo Unido este fin de semana, el King debió abandonar la cancha luego de sentir un tirón en su pierna izquierda. Su rol ha sido clave para el repunte del Eterno Campeón y muchos temían una situación grave, pero este lunes Fernando Ortiz le puso paños fríos.

El técnico del Cacique habló en el aeropuerto antes de tomar el avión rumbo la sur del país y aprovechó de aclarar qué fue lo que pasó con el bicampeón de América. Y, para tranquilidad de los hinchas, las cosas no son tan complejas como se pensó.

Colo Colo llama a la calma por las molestias de Arturo Vidal

Colo Colo le puso fin a los rumores y decidió aclarar qué lesión es la que deja al margen a Arturo Vidal. El King no viajará con el plantel y muchos estaban asustados de perderlo por mucho tiempo, pero eso no pasará.

Arturo Vidal no viajó con el plantel de Colo Colo a Concepción. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz habló previo al viaje al sur y se refirió a la situación del referente albo. “Arturo no va a viajar para cuidarlo. Soy de la idea de que si un jugador sale tocado, lo cuido para que pueda competir en el siguiente”.

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El técnico de Colo Colo enfatizó en que, más allá de perder a un hombre clave, tiene con qué cubrir su ausencia sin problemas. “El que esté lo hará de buena manera”.

Aunque Fernando Ortiz insistió en que el dejar al margen a Vidal es por precaución más que por otra cosa. “Creo que no sólo Arturo, al que sale tocado me gusta cuidarlo para tenerlo en el siguiente partido“, dijo.

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“Es una baja como todas las que hemos tenido. Es un jugador de jerarquía y calidad que nos brinda un puesto interesante, pero hay que suplantarlo o tomar decisiones para que el equipo sea competitivo”, añadió.

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Finalmente, el DT avisó que el hoy central albo debería estar de vuelta para la próxima fecha. “No ha salido por una lesión preocupante. Es sólo una contractura, descansará estos día y, cuando volvamos, estará“.

Fernando Ortiz le da tranquilidad a los hinchas de Colo Colo sobre el estado de Arturo Vidal. El King se queda en Santiago recuperándose para poder ser opción en la tercera fecha de la Copa de la Liga el fin de semana.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en Colo Colo en la temporada 2026?

Siendo baja ante Deportes Concepción, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 7 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 559 minutos dentro del campo de juego.

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En resumen, Colo Colo y Arturo Vidal…