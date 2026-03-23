Colo Colo no pudo en su debut en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido. El cuadro albo empató y genera dudas para el duelo ante Deportes Concepción en la Octava Región.

Pese a ello, no es la peor noticia. Es que uno de los jugadores que venía en alza y que es referente del camarín, salió lesionado. Se trata de Arturo Vidal, quien salió con un problema en su pierna izquierda en los últimos minutos del duelo ante los Piratas.

Tras el partido, sin embargo, el propio Vidal se mostró contento en su relación con la prensa, dando palabras de tranquilidad sobre su molestia. Faltaba aún saber cuál era la gravedad de la lesión.

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Baja ante Deportes Concepción

Finalmente, se supo la verdad. Arturo Vidal no podrá estar para el duelo ante Deportes Concepción, válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.

El crack de Colo Colo no viajará a Concepción, tras su molestia muscular. Todo se trata de una medida preventiva por parte del cuerpo médico, que prefiere cuidarlo para no tener que lamentar una situación peor.

Vidal será baja ante el Conce | Photosport

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Cabe recordar que Colo Colo y Deportes Concepción jugarán en el Ester Roa este martes a las 20.30 horas. En el Grupo A está todo igualado, así que una victoria podría despejar las cosas a favor del Cacique.

En resumen…

Arturo Vidal será baja en Colo Colo ante Deportes Concepción por una molestia muscular.

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción se jugará el martes a las 20:30.

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El cuerpo médico excluyó a Arturo Vidal del Grupo A como una medida preventiva.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga?