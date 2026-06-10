Hinchas de Ñublense viralizan por redes sociales una canción de música urbana donde le piden a Lolo Reyes encabezar el título de la Copa de la Liga.

La fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, la primera edición del nuevo certamen del fútbol criollo, llegó a su fin con grandes sorpresas. Se fueron eliminados Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

A semifinales se metieron Coquimbo Unido, Ñublense, O’Higgins y Unión La Calera. Por el paso a la final se enfrentarán piratas y cementeros, y celestes contra chillanejos.

Así las cosas, Ñublense sigue en camino para conseguir el primer título de su historia en el fútbol de honor, considerando que en la Copa de la Liga compiten sólo equipos de Primera División.

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La canción de Ñublense: ¿campeones de Copa de la Liga?

Y los hinchas se ilusionan… De hecho, en Tik Tok la rompe una particular canción, al ritmo de la llamada música urbana, que pide el título para Ñublense.

“Lolo Reyes, tráeme la Copa de la Liga. Yo por Ñublensito doy la vida, sólo quiero ganar la primera de la mano del Coto Ribera“, reza la estrofa que a su vez cumple la función de estribillo.

Cabe recordar que el palmarés de Ñublense incluye sólo dos títulos de Primera B (1976 y 2020), uno de Segunda División (Tercera) y tres de Tercera División (1985, 1992 y 2004), recordando el subcampeonato de 2022 en Primera A.

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Las semifinales de la Copa de la Liga se disputarán a ida y vuelta, mientras la final se jugará a partido único. El campeón obtendrá el cupo de Chile 3 a la Copa Libertadores.

Resumen:

-Colo Colo, U. de Chile y U. Católica fueron eliminados del torneo 2026.

-Coquimbo, Ñublense, O’Higgins y La Calera disputarán las semifinales de la Copa.

-Cupo Chile 3 a Libertadores es el premio que busca Ñublense de Lolo Reyes.