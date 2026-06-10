El peor equipo de la Copa de la Liga busca su revancha el campeonato nacional: “Es una responsabilidad”

En Deportes La Serena quieren cerrar la primera mitad del año de la mejor manera con un triunfo ante Audax.

Deportes La Serena quiere dar vuelta la página tras la última fecha de la Copa de la Liga. La caída ante Unión La Calera cerró una campaña para el olvido. Por lo que el plantel ahora se enfoca en la última fecha de la primera rueda del campeonato nacional.

El cuadro granate en la Copa de la Liga terminó último en el grupo D con solo una unidad y 12 goles en contra. Por lo que fue el peor equipo de la competición. Por lo mismo ahora busca su revancha este viernes por la Liga de Primera ante Audax Italiano.

ver también Hizo un papelón ante U de Chile: avisan que La Serena tiene a su primer cortado en este mercado de pases

Los granates marchan en el puesto 12° con 17 unidades. Por lo que está cerca de cumplir uno de los grandes objetivos que se planteó el plantel junto con el cuerpo técnico.

Así lo reveló Gonzalo Escalante que recalcó que lo ideal es superar la barrera que se indicó a principio de año para quedar lo mejor ubicados para el segundo semestre.

“Sabemos la importancia que tiene este partido para nosotros. Estamos preparados, con mucha responsabilidad y muchas ganas. Vamos a dejar la vida para terminar con 20 puntos”, indicó el volante que jugó en Boca Juniors y Lazio entre otros.

Por lo mismo existe total respaldo con Felipe Gutiérrez y se enfatizó que se jugarán la vida por lograr el triunfo en el sintético del Estadio Bicentenario de La Florida.

Gonzalo Escalante recalcó que el objetivo es terminar con 20 unidades en la primera rueda

“Creo que hicimos una muy buena primera rueda. Hubo algunos detalles que nos pudieron dejar con un par de puntos más. Quizás no nos fue tan bien, pero ahora empieza otra etapa y vamos a competir a muerte”, recalcó Escalante.

¿Cuándo juega Deportes La Serena?

El elenco dirigido por Felipe Gutiérrez visita a Audax Italiano este viernes 12 de junio a las 20:00 horas. El encuentro será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Si los granates se quedan con el triunfo pasarán a sumar 20 unidades y quedar en la novena ubicación de la tabla general. Además sacarían nueve puntos de distancia con puestos de descenso.