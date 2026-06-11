El golero de 39 años, quien salió con una rotura del tendón de Aquiles en la última visita de Bolivia al Estadio Nacional, sirvió como veedor para la Albiceleste tras el 4-0 de Argelia sobre la Verde.

Carlos Lampe fue titular en un amistoso que la selección de Argentina miró con mucha atención en la antesala del Mundial 2026. El portero boliviano, quien tuvo un paso por Huachipato en el fútbol chileno, atajó en el triunfo por 4-0 de Argelia sobre el cuadro altiplánico.

En una entrevista con TyC Sports, Lampe se puso el traje de espía y contó varios detalles del equipo africano, uno de los rivales de la Albiceleste en el Grupo J del certamen que el combinado adiestrado por Lionel Scaloni busca revalidar tras el título en Qatar 2022.

“Es un rival que no sentí que presionen bien. Les salimos limpio todo el primer tiempo. Teníamsos el jugador libre por la derecha y el lado más débil de ellos es cuando progresas por la izquierda”, aseguró el experimentado golero de 39 años en el citado canal.

Carlos Lampe le dio varios tips a Argentina. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

Agregó que “por ahí podíamos meter un cambio de frente o que el central resetee el juego. A la hora de defender estaba un poco parado, le pude filtrar un par de pelotas al lateral izquierdo para el interno nuestro”. El golero de Bolívar quedó con varias ideas que le traspasó a La Scaloneta.

“Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El 18 (Mohamed Amoura) queda muy atento a las contras. Es el extremo izquierdo. Picante, por ahí no decide tan bien. Pero después Mahrez es el distinto, hay que cuidar la contra”, expuso Lampe sobre el talentoso exjugador del Manchester City de Inglaterra.

Riyad Mahrez es el capitán y gran figura de Argelia: Juega en Al Ahli de Arabia Saudita. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images).

Lampe le da varias pistas a Argentina para el duelo vs Argelia en el Mundial 2026

Carlos Lampe no pudo hacer nada para evitar el 4-0, aunque preparó un informe completo para darle información a Argentina sobre uno de los rivales seguros que tendrá en el Mundial 2026. “El segundo tiempo lo padecimos. Perdimos una pelota, nos salieron de contra y generaron situaciones”, reconoció el golero.

“De pelota parada no siento que puedan hacer daño. El gol que nos hicieron fue una pelota que peinamos nosotros. Pateó al arco, le salió centro, erraron al cabezazo”, describió el experimentado golero, quien suma 65 partidos internacionales por la Verde.

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Eso sí, llamó a los trasandinos a no confiarse. “Por algo están en el Mundial, en este nivel no puedes mirar por encima a ningún rival. Por más que seas el campeón del mundo”, manifestó Carlos Lampe, quien también le dejó la receta para vulnerar más a los argelinos.

“Les ganan rompiendo al espacio y llegando de atrás. Ahí está el partido, ellos estarán muy cerrados esperando el contragolpe”, sentenció el avezado guardametas, conocido en Chile por su paso en el Huachi y por la gran cantidad de minutos que quemó cada vez que enfrentó a la Roja. Aunque la última vez en Chile terminó con una rotura del tendón de Aquiles y Eduardo Vargas marcó un gol de mucha polémica.

Todos le reclamaron a Edu Vargas por su falta de fair play. (Felipe Zanca/Photosport).

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