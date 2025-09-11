La selección de Bolivia hizo historia. El elenco dirigid por Óscar Villegas se hizo fuerte en el Estadio El Alto y superó a Brasil por la cuenta mínima. Con la solitaria anotación de Miguel Terceros, junto con la derrota de Venezuela, lograron asegurar el séptimo puesto y meterse en el repechaje.

Campaña donde fue determinante Carlos Lampe. El ex portero de Huachipato y Boca Juniors, se hizo clave en el arco boliviano. En especial contra los pentacampeones que pese a tener equipo estelar no lograron superarlo.

Pero lo que lo que llamó la atención fue su particular argenta a minutos de saltar a la cancha en la última fecha de las Eliminatorias. Es que el golero recordó el fatídico partido que protagonizó ante Chile y cómo dicha victoria lo empujó a recuperarse y volver a lo grande.

“Tenemos la posibilidad más linda después de 31 años. Hace un año me rompí el tendón, pero mañana cumplo un año porque voy a cumplir un año donde sembramos esa ilusión. Nadie creía en nosotros, todos dijeron que estábamos eliminados pero comenzamos a conseguir resultados”, expresó en el registro viralizado. Lo que hizo alusión al triunfo del 10 de septiembre del 2024 en el Estadio Nacional ante el Chile de Ricardo Gareca por 2-1. En minutos llegó a superar las 57 mil reproducciones solo en Tiktok.

Carlos Lampe recordó la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió ante Chile.

“Llegamos con vida y cada uno tiene un sueño. Ninguno de nuestros ídolos pudo jugar este partido. Agarremos ese boleto y subamos a ese tren carajo”, agregó bajo los aplausos de sus compañeros. Palabras que luego trajeron sus frutos ya que superaron a Brasil por la cuenta mínima.

Bolivia sueña con el repechaje

Tras el partido entre Bolivia y Brasil, el portero Carlos Lampe recalcó que todavía falta un paso más para llegar al próximo Mundial. Por lo que se mantienen enfocados a la espera de la definición que deberán enfrentar el próximo año en el mes de marzo.

“Se ganó una batalla importante. Se sufrió para llegar a este momento. No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear por el repechaje. He vuelto bien de mi lesión y voy a disfrutar esto , aseguró.

