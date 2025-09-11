Es tendencia:
Con mención a Chile: La emotiva arenga de Carlos Lampe en histórica clasificación de Bolivia

El portero de 38 años recordó la fatídica lesión que sufrió ante la Roja y la revancha que pudo tener en cancha ante Brasil.

Por Felipe Pavez Farías

Lampe ahora sueña con clasificar a su primer Mundial
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLampe ahora sueña con clasificar a su primer Mundial

La selección de Bolivia hizo historia. El elenco dirigid por Óscar Villegas se hizo fuerte en el Estadio El Alto y superó a Brasil por la cuenta mínima. Con la solitaria anotación de Miguel Terceros, junto con la derrota de Venezuela, lograron asegurar el séptimo puesto y meterse en el repechaje. 

Campaña donde fue determinante Carlos Lampe. El ex portero de Huachipato y Boca Juniors, se hizo clave en el arco boliviano. En especial contra los pentacampeones que pese a tener equipo estelar no lograron superarlo. 

Pero lo que lo que llamó la atención fue su particular argenta a minutos de saltar a la cancha en la última fecha de las Eliminatorias. Es que el golero recordó el fatídico partido que protagonizó ante Chile y cómo dicha victoria lo empujó a recuperarse y volver a lo grande.

Tenemos la posibilidad más linda después de 31 años. Hace un año me rompí el tendón, pero mañana cumplo un año porque voy a cumplir un año donde sembramos esa ilusión. Nadie creía en nosotros, todos dijeron que estábamos eliminados pero comenzamos a conseguir resultados”, expresó en el registro viralizado. Lo que hizo alusión al triunfo del 10 de septiembre del 2024 en el Estadio Nacional ante el Chile de Ricardo Gareca por 2-1. En minutos llegó a superar las 57 mil reproducciones solo en Tiktok. 

Carlos Lampe recordó la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió ante Chile.

Carlos Lampe recordó la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió ante Chile.

Llegamos con vida y cada uno tiene un sueño. Ninguno de nuestros ídolos pudo jugar este partido. Agarremos ese boleto y subamos a ese tren carajo”, agregó bajo los aplausos de sus compañeros. Palabras que luego trajeron sus frutos ya que superaron a Brasil por la cuenta mínima. 

Bolivia sueña con el repechaje

Tras el partido entre Bolivia y Brasil, el portero Carlos Lampe recalcó que todavía falta un paso más para llegar al próximo Mundial. Por lo que se mantienen enfocados a la espera de la definición que deberán enfrentar el próximo año en el mes de marzo.

“Se ganó una batalla importante. Se sufrió para llegar a este momento. No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear por el repechaje. He vuelto bien de mi lesión y voy a disfrutar esto , aseguró. 

