Lo sufrió Chile y Brasil, tiene cláusula de 100 millones y ahora suena en el Real Madrid

La selección de Bolivia consiguió un hito histórico en las Eliminatorias. Es que en la última fecha superó a Brasil y se clasificó al repechaje. Por lo que mantiene intacto el sueño de volver a disputar un Mundial, tal como lo hizo en 1994.

Campaña en la que fue clave Miguel Terceros. El delantero que actualmente milita en el América MG fue determinante para desde los doce pasos anotar el único tanto ante el equipo que hoy dirige Carlo Anceloti.

ver también Más de 491 mil visualizaciones: Niño revive meme con clasificación de Bolivia al repechaje

El delantero de 21 años se ubicó como el máximo goleador de Bolivia en está campaña hacia el Mundial 2026. En total fueron siete goles, donde la Roja también sufrió con su olfato goleador tanto en el Estadio Nacional como en El Alto.

¿Real Madrid viene por joya de Bolivia?

Así las cosas, el rendimiento del delantero despertó el interés del Real Madrid. El gigante europeo estaría dispuesto a romper el chancho por una apuesta que a sus 21 años ya se consagró en su selección adulta como el sucesor de Marcelo Martins.

ver también “Es el Real Madrid de Sudamérica”: Cepeda detalló su fallida salida a un grande del continente

“Hay bastante acercamiento, pero eso es cuestión de empresarios”, indicó Vladimir Terceros, el padre del delantero a Correo del Sur. “Como todos, en los equipos más grandes europeos, Real Madrid que viene dando un poco más para poder contratarlo, hay bastante acercamiento”, agregó chocho el hombre.

Ahora el tema es que según el medio citado, en Brasil se adelantaron a la jugada hace meses. Por lo mismo ya pusieron una cláusula de 100 millones de dólares. Lo que implicará al menos una negociación para dejar partir al goleador.

Publicidad