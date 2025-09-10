Lucas Cepeda volvió a demostrar que es uno de los jugadores más importantes de la selección chilena en la actualidad. Pese a su buen presente, el zurdo terminó quedándose en Colo Colo.

El formado en Santiago Wanderers tuvo buen rendimiento ante Brasil y Uruguay en la última fecha doble. Fue uno de los pocos valores rescatables de las olvidables Eliminatorias que hizo La Roja. Por esta razón, es natural que pueda saltar al fútbol extranjero.

Las opciones que tuvo Lucas Cepeda

En el último mercado de pases, mucho se habló de que Lucas Cepeda podría salir de Colo Colo. Sin embargo, el extremo terminó quedándose en Macul. El jugador habló tras el partido de Chile e indicó la importancia de subir de nivel en el extranjero.

“Tenemos que tener más jugadores en Europa, que eso se refleja después en la cancha, es otro ritmo, tuve opciones, lamentablemente no se concretaron, me tuve que quedar en Colo Colo, estoy contento, sé que tengo que pelear para que se me dé la opción”, indicó el jugador de 22 años a ESPN.

“Estoy en un equipo grande, sé que si hago las cosas bien, a fin de año se me puede dar y quiero dejar lo máximo de goles y asistencias y posicionar lo más alto a Colo Colo y clasificar a la Libertadores. Ahora a pensar en Colo Colo, terminar bien el año, ahora tenemos una Supercopa que hay que ganarla“, complementó Cepeda.

Lucas Cepeda se enfoca en su presente en Colo Colo. Imagen: Photosport

Una de las opciones que más sonó para Lucas Cepeda, fue la de partir a River Plate. El jugador fue consultado por esta opción y no ocultó que le habría gustado llegar a los Milllonarios.

“El fútbol sudamericano me gusta, aparte el equipo que mencionaron que es River Plate, es el Real Madrid de Sudamérica, me hubiese encantado ir, pero por cosas del fútbol no se dio, ojalá en otra oportunidad se dé, en el extranjero también, si llegan ofertas, mi representante me las va a comentar y vamos a hacer todo lo posible para poder salir, que él me va a sacar, estoy seguro“, cerró Cepeda.