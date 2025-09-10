La selección chilena acabó su tortuoso paso por las Eliminatorias Sudamericanas, donde concluyó en el último lugar de la tabla de posiciones.

El equipo nacional sumó su peor proceso clasificatorio de la historia, porque apenas logró 11 puntos luego de 18 partidos y apenas marcó 9 goles.

Chile jugó los últimos dos partidos ante Brasil y Uruguay totalmente eliminado, por ende, el entrenador Nicolás Córdova decidió poner a muchos jugadores jóvenes en las formaciones.

Patricio Yáñez llena de elogios a Lucas Cepeda por su nivel ante Uruguay

Uno de los jugadores que hizo un buen partido ante Uruguay fue Lucas Cepeda, quien hace rato viene demostrando que está a otro nivel con la camiseta de Colo Colo.

El zurdo fue el gestor de las tres ocasiones de gol que tuvo Ben Brereton ante los charrúas, por lo que fue destacado por Patricio Yáñez en radio Agricultura, quien le puso un alto precio a su carta.

“Cepeda es lejos el mejor jugador que tiene en estos momentos Chile, es un jugador exportable, es un tremendo jugador, ojalá que Colo Colo no lo venda en tres o cuatro millones de dólares, porque vale mucho más. Si estuviera en el mercado argentino costaría sobre 15 millones de dólares“, comentó el Pato.

Lucas Cepeda sonó en varios mercados internacional, pero finalmente no se concretó su traspaso y por ahora no se mueve del Cacique.

