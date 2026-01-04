Determinación y una impronta de mateo: dos virtudes que han permitido a Elvis Aliaga ir superando etapas en su carrera de técnico. La influencia que ha tenido habla por sí sola: trabajó con Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Manuel Pellegrini.

Pese a este recorrido triunfal, la experiencia de Elvis Aliaga en Chile es principalmente en clubes de Segunda División. Dirigió a Independiente de Cauquenes, Colchagua y General Velásquez, vivencias a las que sumó pasantías importantes en el extranjero.

Fue, precisamente, en esas experiencias en el extranjero donde tuvo roce con importantes técnicos. Estuvo en una pasantía en el Leeds United del Loco Bielsa, en el Sevilla de Jorge Sampaoli y, obviamente, en el Real Betis de Manuel Pellegrini. Se dice que es “discípulo” del Ingeniero.

Llega a Chile de vuelta

No obstante, el destino lo había enviado lejos de Chile a mejorar el CV. Elvis Aliaga eligió un exótico destino para seguir su carrera, siendo el DT del Atlántico FC de República Dominicana.

El trabajo arduo, sin embargo, paga. Es por eso que, finalmente, este “discípulo” de Pellegrini terminó recalando en Chile. Tal como averiguó RedGol, Aliaga llega como asistente técnico de Víctor Rivero en Deportes Limache, llegando por fin a la Primera División chilena.

Tras la experiencia por República Dominicana, Elvis Aliaga recala en otro paraíso, el de los tomates. De esta manera, podrá ahora imbuirse del trabajo de otro gran profesional y, quién sabe, llevar al equipo de la Quinta Región a instancias de importancia.

Deportes Limache llegó a la final de la Copa Chile 2025

