Selección Chilena

Nicolás Córdova y respaldo total a Ben Brereton pese a la farra de goles con Chile ante Uruguay

Brereton fue una farra contra Uruguay, pero Nico Córdova defendió con todo al querido Ben. ¡Pero a ponerse las pilas para no volver a farrearse los goles!

Córdova defendió a Brereton tras la farra contra Uruguay.
Ben Brereton volvió a la selección chilena tras varios meses cortado en La Roja por Ricardo Gareca. Al argentino nunca le gustó el delantero inglés de sangre criolla y hasta lo increpó públicamente por no hablar español.

Pero Gareca se fue confirmado su fracaso camino al Mundial y asumió interinamente como DT Nicolás Córdova, para los duelos finales contra Brasil y Uruguay. El compromiso de Ben nunca desapareció y Brereton volvió feliz a Chile pese al amargo momento de la selección.

Brereton fue titular contra Brasil y Uruguay. Lamentablemente en el Maracaná no tuvo mucho que hacer, reemplazado en los 58′ por Gonzalo Tapia.

Córdova tajante: “Hay que aprovechar a Ben”

Ante Uruguay tuvo varias oportunidades, dos claras de marcar, pero falló: un cabezazo solo en el segundo palo y un remate que no logró concretar, ambas seguidas en el segundo tiempo. Brereton pudo darle el triunfo a La Roja, pero se farrió lo que parecían conquistas claras.

Medio vestido de villano, Ben fue nuevamente reemplazado por Alexander Aravena en los 75′. Consultado por el delantero, Nicolás Córdova defendió a Brereton.

Es un muchacho que nosotros seguimos, él puede ser un aporte. No tenemos tantos jugadores de ese nivel, por lo tanto creo que hay que aprovecharlo al máximo“, sentenció tajante el entrenador interino de la selección chilena.

De esta manera, y con respaldo total de Córdova, el delantero recién fichado por el Southampton debe volver a la Championship con tarea. Es que Brereton es uno de los llamados a liderar y convertirse en un fijo del ataque de La Roja en el nuevo proceso al Mundial 2030.

