La selección chilena firmó un nuevo fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026. El empate con Uruguay en el Estadio Nacional acabó con un ciclo tortuoso y lleno de problemas.

Aún cuando las cosas parecen malas para el Equipo de Todos, hay una esperanza de futuro por parte de varios nombres que aparecieron en las últimas nóminas.

Incluso, Marcelo Bielsa en su conferencia de prensa post partido destacó que hay jugadores con futuro para un renacer de cara a las Clasificatorias a la Copa del Mundo del 2030.

La impensada figura de la selección chilena: “Muy trabajador”

Una vez sentenciada una de las peores Eliminatorias de los últimos tiempos para la selección chilena, las evaluaciones aparecen. Así, varios nombres se archivan para comenzar a trabajar en un nuevo ciclo.

Enfrentando a los micrófonos de la prensa, Nicolás Córdova destacó un nombre en particular y que es una de las impensadas figuras de la selección chilena en estos dos partidos.

Al ser consultado el técnico de la Sub 20 por un nombre en particular, esta fue su respuesta. “Hizo lo que viene haciendo en su club en un torneo que está entre las 10 ligas del mundo, que es la Championship”, señaló.

La referencia inmediata fue para Lawrence Vigouroux, portero del Swansea City de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra, y con un gran desempeño en el último tiempo.

Lawrence Vigouroux es una de las impensadas figuras por parte de Nicolás Córdova. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tras esto, vino los elogios para su labor. “El año pasado fue uno de los mejores arqueros, jugando todos los partidos. Por lo tanto, no me sorprende nada su actuación, es un muchacho muy trabajador, muy tranquilo, y un poco respondiendo lo que dije antes, hay que poner a los jugadores para ver si rinden o no, sino no lo vamos a saber nunca”, complementó Córdova.

“Ganamos un…”

El puesto de arquero parece a resguardo no solo con Vigouroux, también con Thomas Gillier o Vicente Reyes. Por eso, Nicolás Córdova ya piensa que se debe trabajar con cada uno de ellos para la selección chilena.

Además, avisa que Lawrence es quien corre con la ventaja. “Creo que respondió y seguramente ganamos un arquero para las próximas clasificatorias”, puntualiza el DT.

Pero, también comenta que la competencia incluye a uno que no pudo tener chances en esta última fecha doble: Brayan Cortés.

“Junto a los que ya están viniendo, junto a otros que están en visualización todas las semanas, el mismo Brayan (Cortés) y otros que van a aparecer, seguramente vamos a hacer un trabajo de competencia ahí y que podamos tener arqueros de nivel”, cerró.