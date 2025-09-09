Marcelo Bielsa habló tras el empate sin goles de Uruguay, como visita contra la colista selección chilena en el Estadio Nacional, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.

El DT de La Celeste, clasificada directa al Mundial como el cuarto de la tabla, aseguró que Uruguay no mereció ganar y, de haber terminado en triunfo el partido, seguramente era para La Roja de Nicolás Córdova.

“El partido no fue bueno para nosotros, la posesión fue compartida, pero ellos crearon situaciones mejores a las nuestras. No lo merecimos ganar y de haber habido un ganador no éramos nosotros“, reconoció Bielsa.

Agregó que “haber terminado el partido sin goles para nosotros es un resultado satisfactorio, porque con la actuación del equipo, no imaginamos ganarlo. Eso no significa que estemos conformes con el juego que desplegamos”.

“Chile tiene 10 ó 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes”

Por otro lado, al rosarino le consultaron por Chile, de fracaso rotundo en las eliminatorias. La Roja debe rehacerse y empezar un buen camino. Bielsa tiene esperanzas en la base de esta nueva selección chilena.

Bielsa no tiene dudas: La Roja tiene jugadores para volver a armarse y competir camino al Mundial 2030.

“No soy el indicado para dar esta respuesta, lo que sí es evidente es que hay muchos jugadores de Chile que tiene una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido“, expuso.

Añadió que “la mayoría de estos jóvenes que tiene el equipo chileno, uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos. Pero eso tiene que suceder, y hay que respetar los tiempos y maduración de los jugadores“.

“Yo vería con optimismo el crecimiento y desarrollo de los futbolistas chilenos para los próximos cuatro años. Hay 10 ó 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes“, sentenció Marcelo Bielsa.

