La selección chilena terminó el largo y tortuoso camino llamado Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026. Cita que, lamentablemente, se tendrá que ver por TV.

El cuadro dirigido por Nicolás Córdova terminó el ciclo con un empate sin goles ante Uruguay de Marcelo Bielsa, en una jornada llena de emociones marcada, precisamente, por el extécnico de Chile.

Pero, hay otro punto que se debe mirar a partir de ahora: la Roja debe comenzar a pensar en llegar a una próxima Copa del Mundo, asunto que Gabriel Suazo tomó la posta.

Gabriel Suazo mira el futuro de la selección chilena con fe

Una vez consumado el empate de la selección chilena ante Uruguay, fue Gabriel Suazo quien comentó que ya miran con esperanza el trabajo para llegar a la próxima Copa del Mundo.

“Desde Brasil comienza un ciclo nuevo, con muchos jugadores que se vienen sumando a esta selección, armando sus primeros pasos, que creo que han hecho tremendos partidos, los que les tocó jugar, a los que no en los entrenamientos se veía que estaban para competir”, señaló Suazo a ESPN.

De hecho, el jugador del Sevilla señala que “creo que hoy demostramos que estamos para volver a competir como tiene que ser siempre Chile”.

Y pese a que no pudieron ganar al cuadro de Marcelo Bielsa, “pese a la mala clasificatoria que tuvimos, y eso lo tenemos más que claro, pero estoy convencido que con lo que hemos podido mostrar en estos dos partidos, si con Brasil es muy difícil, pero con todo lo que hemos trabajado en estos pocos días, y con lo que pudimos mostrar hoy, podemos competir e ir al siguiente mundial que es lo que queremos“.

“Desde esa forma, podemos llegar a conseguir cosas importantes”

Acerca del camino a seguir y lo que pudieron conversar con Nicolás Córdova sobre el futuro de la selección chilena, Suazo señaló a la cadena deportiva que “lo pudimos tomar desde el momento que llegamos a la selección, creo que con cuatro días con Brasil algo pudimos mostrar, difícil, intentamos, nos hicieron goles por intentar lo que trabajamos y eso es parte de”.

Y que también ante Uruguay “volvimos a mostrar lo que trabajamos con Nico, tratar de buscar una salida clara, si nos presionan jugar largo con el segundo balón y desde ahí comenzar a jugar, creamos muchas ocasiones de gol que lamentablemente en el momento en que estamos pasa mucho, esa racha de no poder marcar, pero estoy convencido que desde esa forma, de la actitud, podemos llegar a conseguir cosas importantes como ir al Mundial.