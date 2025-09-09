Las Eliminatorias Sudamericanas han llegado a su final y la Conmebol ya tiene a sus seis clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, además del repechaje. Despidiéndose ante Uruguay, la selección chilena finalizó un ciclo que la deja con la peor campaña de su historia en cuanto a la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Nicolás Córdova hizo todo lo posible para poder dejar los tres puntos en el Estadio Nacional. Sin embargo, no encontró nunca la forma de derribar a los pupilos de Marcelo Bielsa, lo que termina pagando muy caro.

Sin haber sumado en el coloso de Ñuñoa, la Roja sentencia la campaña más desastrosa de todas. Una que tuvo Eduardo Berizzo en el inicio, a Ricardo Gareca en gran parte del camino y a un interino que trató de sembrar la semilla para el futuro de nuestro país.

Chile cierra las eliminatorias como colista de la tabla de posiciones

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas se movió en la última fecha. El camino rumbo al Mundial se definió con una hazaña y con la selección chilena en el piso.

Mientras Chile no pudo clasificar, Bolivia logró la hazaña y se metió en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, asegurando el repechaje rumbo al Mundial. Foto: Getty Images.

La Roja no pudo sumar de a tres luego de igualar sin goles con Uruguay. Con ello cerró su participación con 11 puntos, siendo el colista y confirmando la peor de sus campañas. La última hasta ahora era la de Corea y Japón 2002, donde se lograron 12.

Por su parte, la Celeste se clasificó al Mundial de 2026 en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. El equipo de Marcelo Bielsa llegó a las 28 unidades, las mismas que Colombia, que lo iguala en diferencia de goles (10) pero tiene los goles a su favor para asegurar el tercer puesto (18 contra 12). Argentina es el líder con 38, seguido de Ecuador con 29.

La gran sorpresa de la jornada la dio Bolivia, que logró la hazaña y se clasificó al repechaje. La goleada de 6 a 2 de Colombia a Venezuela le dio la mano a la Verde, que sacó la tarea venciendo a Brasil por 1 a 0 para buscar su última oportunidad de ir al Mundial.

Los que viven la cara amarga de esta fiesta son Venezuela, Perú y nuestro país. Estos tres son los que se quedaron con las ganas de ir a la cita planetaria y deberán mejorar mucho si quieren soñar en el futuro.

Chile le dice adiós a unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido y en las que terminó como colista de la tabla de posiciones. La Roja no levantó la cabeza y ahora debe trabajar para lo que viene, con nuevos nombres y aires para dejar atrás una época muy triste.

Así queda la tabla de posiciones tras la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena se olvida de las Eliminatorias Sudamericanas y se enfoca en lo que será el nuevo proceso de cara al futuro. La Roja jugará un amistoso en octubre próximo ante Perú y otro rival por definir en programación por confirmar en Concepción.

