Brereton y Vigouroux sorprenden en la Roja y cantan el himno antes de jugar contra Uruguay

El atacante del Derby County y el golero del Swansea City dejaron sorprendidos a varios televidentes del partido contra Uruguay.

Por Jorge Rubio

© Captura CHV.Ben Brereton fue enfocado en pleno canto del himno nacional.

Tanto Ben Brereton como Lawrence Vigouroux fueron enfocados mientras cantaban el himno nacional. Fue en los instantes previos en que la dupla de chilenos ingleses sorprendió a varios televidentes del encuentro. Sobre todo quienes se acordaban que una de las razones de su ausencia era el idioma.

Brereton fue marginado por el Tigre Gareca, pero una de las decisiones que tomó Córdova al tomar la dirección técnica interina fue convocarlo. Dio razones futbolísticas para argumentar la citación de Big Ben, quien acaba de fichar en el Derby County de Inglaterra.

En las tomas quedó clarito que Ben ha ido rompiendo las barreras con el castellano. Se apreció que el ariete nacido en Stoke-on-Trent entonó algunas estrofas de la canción nacional. Algo que fue destacado por varios tuiteros en X. Lo propio ocurrió con el golero indiscutido del Swansea City.

Lawrence Vigouroux se aprendió la canción nacional de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

¿Cuándo Lawrence Vigouroux podrá cumplir su sueño de jugar en Colo Colo?

¿Cuándo Lawrence Vigouroux podrá cumplir su sueño de jugar en Colo Colo?

En X destacan que Brereton y Vigouroux cantaran el himno de Chile

Los tuiteros comentaron rápidamente que Brereton y Vigouroux habían cantado el himno antes de enfrentar al equipo adiestrado por Marcelo Bielsa. Hubo varios que se dieron cuenta de eso y lo compartieron con sus seguidores en la ex red social del pajarito.

