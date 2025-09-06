Una de las pocas situaciones positivas que tuvo el baile que le dio Brasil a Chile en el Maracaná, fue el debut de Lawrence Vigouroux con la camiseta de la Roja.

El arquero chileno nacido en Londres pudo jugar por primera vez por la Selección a sus 31 años, y pese a que el Scratch le hizo tres goles, mostró un buen rendimiento, por lo cual fue alabado.

El tardío estreno del meta de Swansea generó aceptación en el país, ya que mostró seguridad y buen juego de pies, ante uno de los mejores seleccionados del mundo.

¿Cuándo Lawrence Vigouroux podrá cumplir su sueño de jugar en Colo Colo?

Lawrence Vigouroux tuvo un fugaz paso por el fútbol chileno en 2020, cuando recaló en Everton de Viña del Mar, pero no tuvo muchas opciones de mostrarse en el elenco Ruletero.

El espigado portero de 1.94 metros conversó en 2023 con RedGol y reconoció que es hincha de Colo Colo, por lo que muchos albos ya lo quieren ver en el Monumental.

“Para mí, Colo Colo es muy importante, porque mi papá es chileno, vivió mucho allá y nació allá. Fue un placer ver a Colo Colo salir campeón”, dijo Vigouroux sobre el Cacique.

Lawrence Vigouroux junto a Guillermo Maripán en Maracaná. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Lawrence Vigouroux tendrá que esperar para cumplir su sueño de vestir la camiseta amarilla de Colo Colo, porque tiene un contrato vigente con Swansea City hasta 30 de junio de 2027, donde es titular fijo.

Si el Cacique se interesara por sus servicios tendría que pagar un monto cercano a los 500 mil dólares, que es su costo de mercado aproximado, según Transfermarkt.

El sueño de Lawrence Vigouroux es jugar alguna vez en Colo Colo, algo que por ahora se ve lejano.

