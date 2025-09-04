A 13 años de su primera nominación, Lawrence Vigouroux hizo su estreno en un partido oficial de la selección chilena y al minuto de juego sacó aplausos con un notable tapadón que era gol de Brasil.

Pese al 3-0 final, la barra tuitera destacó al meta del Swansea como uno de los valores rescatables de la nueva Roja de Nicolás Córdova. Y uno que gritó a los cuatro vientos su admiración por el arquero fue Claudio Bravo.

“Sensacional la atajada de Vigouroux. Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, tuiteó en pleno partido el eterno capitán de la Roja, quien posteriormente volvió a la carga en TV.

Bravo apuesta por Vigouroux en la selección chilena

Mediante las pantallas de ESPN Chile, Claudio Bravo opinó post derrota de la selección chilena acerca del nivel mostrado por Lawrence Vigouroux en su debut por los puntos.

Foto: Carlos Parra.

“Logra intervenir, tuvo mala fortuna en balones muy cercanos, era complejo tomar decisiones. Es distinto atajar cuando estás más arropado con gente cerca de tu área”, lo arengó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el oriundo de Viluco le tiene fe a la nueva selección chilena de Nico Córdova diciendo que “no es fácil debutar en un escenario súper complicado, siento que Chile sí tuvo la capacidad para poder pelear en el sentido de mostrar carácter”.

Foto: Carlos Parra

“Es complejo cuando tienes un Brasil en frente con jugadores a otro nivel, estamos nosotros fuera de clasificatorias, últimos…”, cerró, apoyando la renovada camada de jugadores en la Roja.

Publicidad