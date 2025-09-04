Penúltima fechas de las Eliminatorias en Sudamérica y hay equipos que se juegan el todo o nada por ir al Mundial 2026. En ese sentido, Venezuela y Bolivia llegan a la instancia peleando palmo a palmo la chance clasificar vía repechaje.

Y todo quedó tal como empezó tras los duelos de este jueves. En partidos que se jugaron paralelamente, Venezuela cayó 3-0 ante Argentina, mientras Bolivia también se fue derrotado de Colombia, con el mismo marcador.

En lo que era la despedida de Lionel Messi (anotó doblete) jugando en casa por los puntos, una caldera despidió a la Pulga, quien fiel a su estilo anotó un golazo picándola en plena área chica para abrir el marcador.

Venezuela a un paso de hacer historia

Argentina derrotó 3-0 a Venezuela, pero dejó a los llaneros con la primera opción de ir al repechaje del Mundial a una fecha del fin de las Eliminatorias de Sudamérica. Los llaneros quedaron un punto sobre Bolivia.

Los altiplánicos cayeron por 3-0 ante Colombia, como visita, respirando en la nuca de la Vinotinto para agarrar el último cupo para jugar la repesca rumbo al Mundial 2026.

Y hay nuevos clasificados a la cita planetaria. Uruguay goleó 3-0 a Perú, mientras Paraguay igualó 0-0 con Ecuador, clasificando directamente al torneo planetario de EE.UU., México y Canadá.

En la última fecha, Venezuela recibirá a Colombia, mientras Bolivia hará lo propio con Brasil, en lo que ese punto de distancia tiene por ahora a los llaneros con la primera opción de ir como séptimo de la tabla al repechaje.

Así quedó la tabla con los clasificados:

