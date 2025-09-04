La selección de Chile está matemáticamente fuera de soñar con el Mundial 2026, por lo que el renovado y joven equipo de Nicolás Córdova apunta con miras a la cita del 2030. Y dicho torneo ya tiene novedades.

Es que Argentina, Uruguay y Paraguay fueron confirmados como sedes para partidos que den el vamos a ese torneo, celebrando los 100 años del primer Mundial. Posteriormente, la acción pasará a España y Marruecos.

Con ese panorama y teniendo en cuenta que actualmente son seis cupos y medio desde la Conmebol para ir al campeonato planetario, desde el otrolado de la cordillera revelaron tremenda ayuda y fórmula para el futuro de la Roja.

¿Chile listo para el 2030? La FIFA prepara anuncio

Según informó el periodista trasandino de ESPN, Esteban Edul, la FIFA hará oficial próximamente su decisión sobre los cupos sudamericanos para el próximo proceso mundialero, lo que influiría directamente en la selección de Chile.

Photosport

“Argentina, Uruguay y Paraguay no jugarían la próxima eliminatoria por ser organizadores, al tener un partido cada uno, para el mundial del 2030. Esto se confirmaría mas adelante en un congreso FIFA”, reveló el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el prestigioso sitio Sudanalytics avisó también que “quedarían sólo 7 países disputando las Eliminatorias, de los cuales 6 clasificarían directamente, y el restante a repechaje”.

ver también Mariano Puyol recuerda el único partido que jugó por la Roja: le marcó un gol a Brasil

Ahora, eso se debe confirmar en el próximo congreso de la FIFA, donde hay un antecedente que ilusiona con la medida. Rumbo al Mundial de Brasil 2014, los organizadores no jugaron las Eliminatorias, pero de todas maneras se mantuvieron los cuatro cupos y medios, siendo la última cita planetaria que jugó Chile.