La Generación Dorada de la selección chilena por primera vez no tendrá nominados. Nicolás Córdova la enterró para siempre, luego de darle alegrías gigantescas a todo el país.

Manuel Pellegrini señaló en TyC Sports que admira lo que hicieron y se la jugó, como pocas veces lo hace, por el podio de los tres mejores de esa era.

En primer lugar, el Ingeniero colocó a Arturo Vidal. “Son pocos los jugadores como Arturo Vidal, que salió campeón en todos los clubes de Europa: en la ‘Juve’, Bayern Múnich, Barcelona y el Inter”, estableció.

Vidal en el último partido que jugó por la Roja, ante Argentina

Pellegrini completa el podio de la Generación Dorada

Luego Pellegrini nombró a otros dos que marcaron una época jugando en grandes clubes de Europa, lo que les permitió elevar su nivel cuando jugaban por la Roja.

“Alexis Sánchez pasó lo mismo con Barcelona, Arsenal y el Inter. Y por supuesto Claudio Bravo“, dijo Pellegrini, quien pudo entrenar al meta en el final de su carrera.

“Son jugadores que han hecho carreras muy largas y han sido titulares en los equipos más importantes de Europa”, complementó, algo que pocas veces se ha visto en el fútbol chileno.

Aseguró además Pellegrini que es una bendición que hayan podido coincidir al mismo tiempo, pues lograron triunfos que jamás se habían alcanzado a nivel de selección.

“Esa generación se juntó para darle categoría a una selección chilena que, si bien históricamente ha jugado bien, creo que le faltaban títulos para dar un paso adelante”, estableció el DT del Betis.

