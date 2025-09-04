Chile tiene una difícil misión ante Brasil por las Eliminatorias. Jugar en el país de la samba nunca es fácil, pero hubo una vez una selección liderada por Manuel Pellegrinique dio la sorpresa como visita.

La Roja pasa por un muy mal momento, ya sin opciones de ir a la Copa del Mundo. Es dirigida por Nicolás Córdova de forma interina, quien decidió ir a desafiar a la Canarinha con una nómina bastante joven y con varios debutantes. Complejo panorama.

El empate con Pellegrini como héroe

Chile ha visitado a Brasil por las Eliminatorias en 7 oportunidades, con 7 derrotas. 21 goles en contra y solo 2 a favor. En amistosos hay algunos empates a destacar, pero La Roja jamás ha logrado ganar en la tierra de la caipirinha. Claro que hubo una vez que estuvo cerca de celebrar al ritmo de las batucadas y en condiciones similares a las actuales.

En mayo de 1986, Brasil se preparaba de cara a la Copa del Mundo de México y necesitaba un rival para despedirse de sus hinchas. Chile no había clasificado a la cita planetaria y ni siquiera tenía entrenador, pero aceptó la invitación para ser el “sparring”.

Luis Ibarra asumió como DT interino y realizó una nómina llena de jugadores debutantes, entre ellos Manuel Pellegrini. El por ese entonces defensa de Universidad de Chile tenía 32 años y recibió el sorpresivo llamado casi al final de su carrera.

Manuel Pellegrini fue figura ante Brasil. Imagen: Archivo

Chile formó con Roberto Rojas en el arco; Rubén Espinoza, Manuel Araya Ramos, Manuel Pellegrini y Patricio Reyes en defensa; Luis Valenzuela, Jaime Vera (78′, Jaime Pizarro) y Juan Soto Quintana en la zona de volantes; Ivo Basay, Marco Antonio Figueroa (76′, Fernando Astengo) y Mariano Puyol en delantera.

Para sorpresa de todos, La Roja abrió la cuenta en Curitiba a los 28 minutos con gol de Mariano Puyol. Brasil contaba con figuras como Falcao, Zico, Muller, Careca y Sócrates, pero estos no esperaban la inspirada jornada de Pellegrini. El central tuvo una actuación de aquellas y para muchos, fue la figura del partido.

La formación de Chile el 7 de mayo de 1986 ante Brasil. Imagen: Archivo

Chile se estaba llevando una victoria de Brasil contra todo pronóstico, pero en el 85′ Casagrande igualó el marcador y puso el 1-1 definitivo. Lastimosamente esta gran actuación de La Roja y Pellegrini no la vio casi nadie, ya que no hubo transmisión televisiva en nuestro país.

Manuel Pellegrini no volvió a jugar por Chile y al poco tiempo se retiró del fútbol. Son pocos los que recuerdan este meritorio empate. Seguramente Vicente Pizarro, actual seleccionado, escuchó la historia ya que su padre, Jaime, hizo su debut en La Roja en ese 1-1 ante Brasil.