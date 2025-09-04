La selección chilena jugará ante Brasil esta noche en eliminatorias. Un duelo muy bravo, pues a la Roja le cuesta jugar siempre de visita ante el Scratch.

Por eso el recuerdo de lo que pasó en 1986, en el empate 1-1 en Curitiba, es un tesoro para Mariano Puyol, el autor del gol chileno en esa jornada.

“Nadie se enteró que jugábamos, se dio la lista un lunes y jugamos el jueves. Íbamos ganando 1-0 en el primer tiempo y nos empató Casagrande en el minuto 90“, recuerda.

“Fue en Curitiba, era la despedida de Brasil para el Mundial de México. Manuel Pellegrini hizo un partidazo, de hecho después se consiguió el video y me dio una copia, es un bonito recuerdo”, agrega el emblema de la U. de Chile.

Mariano Puyol recuerda el gol que le marcó a Brasil

Los brasileños felicitaron a Chile

Señala Puyol que “jugamos contra unos monstruos, el más malo era bueno. Después nos felicitaban los jugadores de Brasil porque jugamos muy bien”.

Sostiene que “para mí era un sueño. Estaban Careca, Zico, Falcao, Casagrande. Eran todos buenos”.

Agrega que aún tiene la polera usada en ese encuentro. “Esa camiseta Umbro la tengo guardada, no la quise cambiar. Era mi primer partido por la selección chilena”, dice Puyol.