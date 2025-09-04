Lawrence Vigouroux cumplirá el sueño que ha esperado por muchísimos años, incluso cuando fue nominado a la Roja Sub 20, y será nada menos que ante Brasil en el mítico estadio Maracaná. Un duelo por la 17° fecha de las Eliminatorias 2026 que no significa mucho para la eliminada selección chilena.

Pero sí es muy relevante para Vigouroux, quien anhela con erigirse como el custodio de la portería chilena para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En ese contexto, esta noche carioca puede ser decisiva para él. Y llega como un portero top en Inglaterra.

Es el golero indiscutido del Swansea City, un equipo galés que milita en la Championship, la exigente segunda división del fútbol inglés. De hecho, en la temporada pasada disputó todos los minutos de los Cisnes. Los 46 partidos ligueros. Sumó 14 vallas invictas que sirvieron para ponerlo entre los mejores.

Lawrence Vigouroux en acción por el Swansea City, donde es un bastión inamovible. (David Rogers/Getty Images).

Aunque por detrás de James Trafford, quien ascendió junto al Burnley a la Premier League. Y que fue anunciado como refuerzo del Manchester City a cambio de casi 32 millones de euros. Otro que superó a Vigouroux en el ítem arcos imbatidos fue Michael Cooper del Sheffield United y el francés Ilan Meslier, quien saltó a la máxima categoría con el Leeds United. En esta campaña, todo sigue la misma tónica.

James Trafford le ganó el puesto a Vigouroux en la Premier League con el Burnley. Hoy ataja en el Manchester City. (Michael Regan/Getty Images).

Así comenzó la temporada de Lawrence Vigouroux, portero titular de la Roja ante Brasil

El inicio de la campaña 2025-2026 para Lawrence Vigouroux comenzó en esa misma línea sólida que tendrá como premio estrenarse en la Roja frente a la selección de Brasil en un estadio mítico del fútbol mundial: el incomparable Maracaná.

Vigouroux sigue como un inamovible del Swansea City, donde acumula ya tres arcos invictos al cabo de cuatro encuentros. Su equipo marcha en el 7° puesto y se ilusiona con pelear un cupo en los lugares de ascenso a la máxima categoría inglesa.

Lawrence Vigouroux en acción por el Swansea City. (Dan Mullan/Getty Images).

“Lawrence jugó todos los partidos, el 100 por ciento del minutaje. Fue dentro de los tres primeros en casi todos los rankings de atajadas. Creemos que tiene todos los pergaminos para estar en la selección. La Championship está entre las 10 mejores ligas del mundo, aunque sea una segunda división“, dijo Nicolás Córdova, quien se decidió por él sobre Thomas Gillier y Vicente Reyes, dos jóvenes que vislumbra para el futuro de la Roja.