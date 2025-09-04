Es tendencia:
Beausejour saca la foto clarita a la oncena de la Roja de Córdova para visitar a Brasil en el Maracaná

Este ícono mundialista de la Roja sabe perfectamente cuál es el plan que aplicará Córdova ante Brasil. ¡De todas formas tiene un pequeño temor!

Por Jorge Rubio

© Marcelo Hernandez/PhotosportJean Beausejour es un ícono mundialista de la Roja.

Jean Beausejour enfrentó con la Roja a Brasil en más de alguna oportunidad. El otrora lateral izquierdo fue un ícono mundialista, pues contabiliza dos goles en Copas del Mundo diferentes. Hizo uno ante Honduras en Sudáfrica 2010 bajo la tutela de Marcelo Bielsa.

Y le anotó otro tanto a Australia en Brasil 2014, cuando el Equipo de Todos era adiestrado por Jorge Sampaoli. Por ende, sabe bien de qué se trata la historia de medirse contra el Scratch, uno de los combinados nacionales más fuertes del mundo.

Más allá que desde 2002 que no levanta un trofeo mundialero. En ese contexto, Bose analizó la formación que dispuso Nicolás Córdova para visitar el césped del mítico estadio Maracaná. “(Lucas) Cepeda es jugador directo e incisivo. (Gonzalo) Tapia lo mismo. (Ben) Brereton ni hablar, es un jugador que vive de los espacios”, introdujo en ESPN F90 Chile.

“(Gabriel) Suazo es un poco más asociativo, pero este es un equipo para atacar directo, que entiende que no va disponer tanto de la pelota”, aseguró el otrora carrilero izquierdo, quien fuera campeón del fútbol chileno con Colo Colo y la Universidad de Chile.

Beausejour marca un temor con la Roja por la visita a Brasil: “En algún momento…”

Jean Beausejour tiene perfectamente claro el libreto ofensivo que tendrá la Roja en su complicada visita a Brasil, que disputará su tercer partido bajo la tutela del entrenador italiano Carlo Ancelotti. “Con campo por delante, ataque directo y terminar la jugada rápido”, dijo Bose.

Eso sí, tiene cierto temor de algo que podría perfectamente darse en suelo carioca. “Chile puede jugar de las dos maneras. Nos podemos quedar. En algún momento tenemos que tener la pelota. O si no, se complica”, cantó Beausejour. Algo que seguramente Córdova ya tiene visto también.

ver también

Aconsejan a Martín Mundaca, el joven de Coquimbo Unido que fue criticado por Córdova: “De corazón espero…”

¿A qué hora juega Chile vs. Brasil en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Brasil recibirá a Chile en el estadio Maracaná por la 17° fecha de las Eliminatorias 2026: el partido se disputará este jueves 4 de septiembre a contar de las 20:30 horas.

