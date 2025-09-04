La selección chilena arribó a Río de Janeiro para jugar ante Brasil en las eliminatorias “por cumplir”. Esto debido a que ya está eliminado del Mundial, tras una participación nefasta en las 16 fechas anteriores.

A pesar de eso, unos 200 hinchas nacionales llegaron a recibir al seleccionado que entrena Nicolás Córdova como interino, según señaló el enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El problema es que los jugadores no salieron a saludar a los fanáticos. “La mala organización en la llegada impidió que los mas de 200 hinchas de La Roja pudieran ver a los jugadores, que quedaron escondidos tras el bus”, contó el Keno.

La selección chilena en su llegada a Brasil

Lucas Cepeda se acerca a los fanáticos de la Roja

Sin embargo hubo uno que sí se dio el tiempo de acercarse a la gente para firmar camisetas y sacarse fotos: Lucas Cepeda, lo que hizo recordar a lo que hacía Arturo Vidal con los hinchas, mientras estuvo en la selección.

“Salió para devolver ese cariño tal como lo suele hacer uno que le ha ido enseñando lo que es la selección, Arturo Vidal. Grande Luquitas“, estableció el reportero.

Otro que tuvo ese gesto fue Paulo Díaz. “Se acercó también en el otro costado, pero la verdad es que el equipo estuvo lejano de quienes en las buenas y las malas aún los apoyan”, estableció.

También estuvieron junto a los hinchas, aunque más a la pasada, Matías Sepúlveda, Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Gabriel Suazo, el nuevo capitán.

La selección chilena jugará hoy desde las 20.30 horas ante el Scratch, en un compromiso que tiene más aire de amistoso pues Brasil está clasificado al Mundial del 2026.

Servirá, eso sí, para ver a una nueva camada de jóvenes en los que confió Nicolás Córdova para buscar el ansiado recambio del fútbol chileno.