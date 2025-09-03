Sin nada más que el honor en juego, Chile comienza un nuevo proceso. El esperado recambio por fin es una realidad de la mano de Nicolás Córdova, quien cerrará las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Brasil con una novedosa formación.

El técnico interino, que tomara el lugar de Ricardo Gareca tras el fracaso, sorprendió con su nómina dejando fuera a la Generación Dorada y apostando por jóvenes. Serán estos últimos los que salten a la cancha a buscar tres puntos que permitan dar confianza para lo que viene.

Para ello, el DT preparó una oncena que tiene tan sólo una incógnita. Con un esquema de 3-5-2, la Roja sale a enfrentar a la Canarinha tratando de mejorar la imagen que dejó en este proceso.

Chile con sólo una duda en su formación ante Brasil

Nicolás Córdova quiere dar un gran golpe en lo que será el inicio de un nuevo ciclo en la selección chilena. El DT renueva a la Roja a la fuerza ante los malos resultados y un tercer Mundial sin poder llegar, lo que se ve reflejado en su formación en cada una de las líneas.

Nicolás Córdova apuesta por una renovada formación de Chile ante Brasil. Foto: Photosport.

Esto queda claro desde el arco, donde habrá un debutante. Lawrence Vigouroux será el encargado de proteger la portería de nuestro país gracias a su regular presente con la camiseta del Swansea de Inglaterra.

En la defensa, Nicolás Córdova parará una línea de tres con nombres más experimentados. Daniel González, Guillermo Maripán y Paulo Díaz son los elegidos para cuidar el fondo ante los cuatro delanteros con los que amenaza Brasil.

En el mediocampo es donde llega la mezcla de nombres. Fabián Hormazábal como carrilero derecho, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en labores de cortes, además de Gabriel Suazo por la banda izquierda serán parte de la propuesta. El encargado de enlazar con los delanteros será Lucas Assadi, de gran momento en la U.

Finalmente está el ataque, donde se da la gran duda. En la última práctica el DT apostó por la dupla de Lucas Cepeda y Alexander Aravena, pero el Monito salió a ratos para darle su lugar a Ben Brereton. Esto quedará aclarado una hora antes del duelo, cuando se haga oficial la oncena.

De esta forma, Chile tiene formación definida para enfrentar a Brasil. Esta será con Lawrence Vigouroux en el arco; Daniel González, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en la defensa; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Cepeda y Alexander Aravena (Ben Brereton) en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Brasil?

Chile va con una renovada formación a desafiar a Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja y la Canarinha se ven las caras este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

Así está Chile en la tabla de posiciones

