La nueva estrella de Brasil le mete miedo a Chile en las Eliminatorias: “La gente me ve de…”

Una triste despedida tendrá la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas, porque jugará los últimos dos partidos del proceso para el Mundial de 2026 sin chance alguna de clasificar al certamen planetario.

El equipo que dirige de forma interina Nicolás Córdova tiene un duro partido este jueves, porque se medirá ante Brasil en Río de Janeiro, equipo que ya está clasificado para la Copa del Mundo.

El Scratch, que ahora es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, pondrá nuevas caras para el lance ante Chile, pensando en el futuro y en el Mundial de 2026.

ver también Neymar desata el primer conflicto de Ancelotti en Brasil… ¡justo antes de recibir a la Roja!

Joao Pedro avisa que llega con otro estatus al partido con Chile

Una de las nuevas figuras del seleccionado brasileño es el delantero Joao Pedro, nueva estrella de Chelsea, quien fichó en el cuadro inglés en pleno Mundial de Clubes y fue clave para el título del elenco de Londres.

El ariete anticipó su participación en el duelo de este jueves ante Chile y declaró que ahora lo miran con otros ojos.

“Ahora la gente me ve de otra manera, esperarán cada vez más de mí. Mi intención es jugar mi fútbol en el campo y que la afición esté muy contenta de tenerme en la selección”, dijo el goleador.

Publicidad

Publicidad

Carlo Ancelotti es el nuevo DT de Brasil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

“Creo que para ser el número 9 de la selección nacional, hay que rendir de forma constante. En mi opinión, no me centro en ‘Tengo que ser el número 9 de la selección’. Me centro en trabajar para dar lo mejor de mí. Al final, el entrenador decide quién será el número 9 o el número 10. Todos tienen que dar lo mejor de sí para rendir con la selección nacional”, cerró Joao Pedro.

Joao Pedro asoma como titular en Brasil, que espera ganar su último partido como local en las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador más caro del mercado en la nómina de Nicolás Córdova de la selección chilena

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el estadio Maracaná.