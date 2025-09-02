El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, había explicado con claridad a qué se debía la ausencia de Neymar y varios otros jugadores que no fueron llamados para el cierre de las Eliminatorias 2026. Por estos días, el director técnico italiano afina detalles para recibir a Chile en el Maracaná.

Lo hace sin Ney, ni Vinícius Júnior. Tampoco está Rodrygo Goes. “Ellos no están porque la idea que tengo es conocer a nuevos jugadores que no conozco bien en sus características futbolísticas y personales”, aseguró el ex DT del Real Madrid, quien profundizó sobre la baja del crack de Santos.

“Tuvo una pequeña molestia, pero a Neymar no necesitamos probarlo. Todo el mundo lo conoce. Él debe llegar a una buena condición física para ser citado, como todos los otros”, añadió Ancelotti. Unas declaraciones que fueron desmentidas por el propio ex jugador del Barcelona y el PSG.

Neymar no estará contra Chile en el Maracaná por las Eliminatorias. (Photosport).

Una contradicción que algo de polémica generó en aquel país. “Fue un edema que tuve en el aductor. Incómodo, pero no fue nada más que eso. Todo fue una decisión técnica”, expuso en Globoesporte Neymar luego del partido del Santos ante Fluminense.

Neymar desmiente a Ancelotti y remece a Brasil a días de jugar ante Chile

Para Neymar, fue una decisión netamente de Carlo Ancelotti la de dejarlo fuera de la convocatoria de Brasil, que recibirá a Chile y visitará a Bolivia en El Alto. “No tiene nada que ver mi condición física”, aseguró el crack, quien concedió esa entrevista acompañado por Thiago Silva, su ex compañero en el Scratch.

Carlo Ancelotti asumió en la selección de Brasil tras dejar el Real Madrid. (Buda Mendes/Getty Images).

“Es la opinión del entrenador y la respeto”, apuntó Ney, quien de todas maneras será un torcedor más de la Canarinha, que se enfrentará a la nueva selección chilena que diseñó Nicolás Córdova sin ningún exponente de la Generación Dorada.

Añadió que “ya que estoy fuera, hincharé por la selección para que ellos puedan hacer buenos partidos”. Una manera de traspasarle el apoyo al equipo nacional de Brasil, que sueña con volver a ser campeón mundial en 2026. El tiempo dirá si pueden lograrlo.