El polifuncional jugador chileno Felipe Loyola está muy cerca de salir de Independiente. No precisamente como consecuencia de la barbarie de Avellaneda, sino que por el interés de un gigante del fútbol sudamericano por Santos.

Si bien el primer ofrecimiento bordeó los US$6 millones de dólares, desde el cuadro argentino le dijeron que no, lo que obliga a los brasileños a extremar recursos, pues este martes 2 de septiembre se cierra definitivamente el mercado de fichajes en ese país.

En ese sentido, desde el medio partidario Infierno Rojo son claros en afirmar que Santos quiere firmar a Loyola, y ante la insistencia de Independiente por retenerlo, aparece un tercer actor que se involucra en la operación, como el astro Neymar.

ver también Mientras Felipe Loyola coqueteó con Bayern Múnich, ahora está cerca de ir a luchar por no descender

Felipe Loyola recibe oferta del Santos de Neymar

La publicación sostiene que tras el rechazo inicial de parte de los trasandinos al ofrecimiento del “Peixe”, en el cuadro paulista se comunicaron con su máxima figura para ser aval de esta operación, a fin de evitar malos entendidos en lo económico.

La contraoferta que hizo Independiente al Santos no sólo incluye la venta de Loyola. Según el medio partidario, se incluirá en la operación al volante uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, que llegó a préstamo este año precisamente desde Brasil.

Con Neymar como garante, el cuadro de Sao Paulo buscará ofrecer una cifra similar a los US$6 millones de dólares por el futbolista chileno más el pase de este otro jugador. Un negocio “redondo” que se analizará en las próximas horas en Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números del chileno en 2025

En lo que va de la presente temporada, entre los torneos locales y Copa Sudamericana, Felipe Loyola se transformó en uno de los jugadores más regulares de Independiente. 2.816 minutos en cancha durante 34 juegos, con un registro de siete goles y cuatro asistencias.

¿Cómo va el “Peixe” en Brasil?

Hasta el actual receso por fecha FIFA, el Santos de Neymar actualmente pelea por la permanencia en la Serie A del Brasileirao, donde se ubica en el 16° puesto con 22 puntos, y sólo supera por diferencia de goles a quien hoy ocupa el primer puesto de descenso, que es Vitória.

Publicidad