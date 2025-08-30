El mediocampista chileno, Felipe Loyola, fue protagonista en Argentina durante el empate sin goles de Independiente, como visita frente a Instituto, por la fecha 7 de la Liga Profesional. Y deja en vilo a la selección chilena y el entrenador de La Roja, Nicolás Córdova.

Es que Loyola tuvo que salir reemplazado a los 38′ tras una durísima entrada de Francis Mac Allister. El de Instituto le entró como una topadora por la banda y lo lanzó contra los carteles publicitarios.

El caballazo y el golpe en la publicidad fue tan fuerte que el chileno quedó lastimado del hombro y no pudo continuar, siendo sustituido por Pablo Galdames.

Loyola casi se va a los golpes con rival: “mala leche”

Loyola no quedó tranquilo y, tras el final del primer tiempo, fue a encarar a su rival cuando los equipos se iban a los camarines. La furia del chileno fue captada por la transmisión oficial.

“¿Cómo me vas a ir así por atrás, mala leche? ¡Contra el cartel, hermano!“, le recriminó Loyola a Mac Allister mientras sus compañeros lo sujetaban para que la cosa no terminara a los golpes.

Cabe recordar que Independiente arrastra una racha de siete partidos sin ganar con cinco derrotas y dos empates. Además, el Rojo está a la espera de la resolución de la Conmebol por la criminal encerrona de sus barristas a hinchas de Universidad de Chile en Copa Sudamericana.

Asimismo, Loyola está en la nómina de Nicolás Córdova para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con la selección chilena, como visita contra Brasil y de local frente a Uruguay. Los exámenes médicos definirán su presencia con La Roja.

