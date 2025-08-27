Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda presentaron sus respectivas defensas ante la Conmebol este miércoles, esto tras la cobarde agresión de barristas del Rojo a hinchas azules, durante la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Argentina.

Junto a entregar los descargos en la Conmebol, Independiente armó una conferencia de prensa en la que habló el presidente del club, Néstor Grindetti. El timonel del Rojo fue criticado y hasta ridiculizado por su exposición, incluso en Argentina, tanto por el contenido como por la forma.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño sacó el disfraz de payaso y se lo calzó a Grindetti. Y el traje le quedó a la medida al presidente de Independiente.

“Ese muchacho todavía está en el miércoles pasado en el estadio… Grindetti todavía no puede salir ni del estadio ni del miércoles pasado. Da el mismo discurso que dio el miércoles pasado en el estadio. No ha pasado el tiempo ni ha visto los videos“, dijo Caamaño.

“El estadio de Independiente clausurado por un par de años”

El comentarista agrega: “ahora, él tiene una parte, pero abusa de acusar a la U sin ver lo que hicieron sus hinchas. Trata de forzar una situación porque evidentemente esta es una guerra que se juega en todos lados: en los medios, en el escritorio de la Conmebol, en las redes sociales… y él tiene que defender su postura”.

Grindetti se olvida o no sabe que los hinchas de Independiente se portaron igual de mal que los de la U… y mucho, mucho peor. (Foto: Photosport)

“Quizás en la interna de la Conmebol asumirá, pero públicamente no puede salirse del discurso del primer día, porque esa es la verdad que él instaló. Después la Conmebol tomará cartas en el asunto para resolver si le cree parte, nada o el cien por ciento de su discurso. Eso lo vamos a conocer recién con el fallo”, expuso.

El rostro de la 92.1 FM añade que “ya después, la gente puede tomar partido de acuerdo a sus colores, a lo que vea o entienda por violencia”.

“Y ese estadio, el Libertadores de América, queda clausurado un par de años, por lo menos. Por la cantidad de partidos que le van a dar. Independiente sigue en el túnel desde el miércoles, no han visto tele ni nada“, sentenció.

