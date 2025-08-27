Tanto Independiente como Universidad de Chile entregaron sus descargos ante la Conmebol por la cancelación del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pero el revuelo sigue en ambos lados de la cordillera. Néstor Grindetti, presidente del Rojo, dio una particular conferencia de prensa donde acusó con dureza a los azules y endosando toda su responsabilidad en los hechos.

Sin ir más lejos, el mandamás del Rey de Copas le entregó toda la responsabilidad a Azul Azul por encubrir y de ser cómplices de la barbarie en el Libertadores de América.

Una suerte de guerra fría que se desató contra Michael Clark y todos los integrantes de la concesionaria del cuadro estudiantil. Esto luego que se publicaron supuestas imágenes de la directiva con hinchas en la previa del duelo de la semana pasada en Avellaneda.

Se burlan sin piedad del presidente de Independiente

Las palabras que también condenan cualquier defensa de Independiente ante la Conmebol generaron reacciones tanto entre periodistas y diversos analistas, como también especialistas.

Una de ellas es la del periodista de Radio Pauta y TVN, Fernando Tapia, que no dejó pasar la oportunidad de responder sin piedad alguna a la particular conferencia de Grindetti.

A través de su cuenta en la red social X, el profesional lanzó de forma irónica su visión de las palabras de Néstor Grindetti, donde acusa a la U de ser culpable de todo.

“Así como va, en su próxima conferencia de prensa el Presidente de Independiente dirá que todo es una ilusión y que el partido en realidad se jugó en Santiago”, puntualizó.

Ambos clubes ya presentaron sus documentos y solo es trabajo de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol resolver el futuro de este partido. Así, se conocerá el rival de Alianza Lima en el mes de septiembre.