Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Fernando Tapia se burla sin asco del presidente de Independiente: “En su próxima conferencia…”

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, dio una conferencia de prensa que ha sido duramente criticada. El periodista de Radio Pauta y TVN se burló sin piedad.

Por Miguel Gutiérrez

Néstor Grindetti es objeto de burlas en todo Chile y en Sudamérica.
© Agencia AN.Néstor Grindetti es objeto de burlas en todo Chile y en Sudamérica.

Tanto Independiente como Universidad de Chile entregaron sus descargos ante la Conmebol por la cancelación del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pero el revuelo sigue en ambos lados de la cordillera. Néstor Grindetti, presidente del Rojo, dio una particular conferencia de prensa donde acusó con dureza a los azules y endosando toda su responsabilidad en los hechos.

La imperceptible frase del presidente de Independiente que sepulta toda defensa en la Conmebol

ver también

La imperceptible frase del presidente de Independiente que sepulta toda defensa en la Conmebol

Sin ir más lejos, el mandamás del Rey de Copas le entregó toda la responsabilidad a Azul Azul por encubrir y de ser cómplices de la barbarie en el Libertadores de América.

Una suerte de guerra fría que se desató contra Michael Clark y todos los integrantes de la concesionaria del cuadro estudiantil. Esto luego que se publicaron supuestas imágenes de la directiva con hinchas en la previa del duelo de la semana pasada en Avellaneda.

Los cuatro puntos de la defensa de Independiente ante Conmebol: le dan con todo a U. de Chile

ver también

Los cuatro puntos de la defensa de Independiente ante Conmebol: le dan con todo a U. de Chile

Se burlan sin piedad del presidente de Independiente

Las palabras que también condenan cualquier defensa de Independiente ante la Conmebol generaron reacciones tanto entre periodistas y diversos analistas, como también especialistas.

Una de ellas es la del periodista de Radio Pauta y TVN, Fernando Tapia, que no dejó pasar la oportunidad de responder sin piedad alguna a la particular conferencia de Grindetti.

Publicidad
Independiente hace el loco en acusación contra Azul Azul: “Son cómplices”

ver también

Independiente hace el loco en acusación contra Azul Azul: “Son cómplices”

A través de su cuenta en la red social X, el profesional lanzó de forma irónica su visión de las palabras de Néstor Grindetti, donde acusa a la U de ser culpable de todo.

“Así como va, en su próxima conferencia de prensa el Presidente de Independiente dirá que todo es una ilusión y que el partido en realidad se jugó en Santiago”, puntualizó.

Publicidad

Ambos clubes ya presentaron sus documentos y solo es trabajo de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol resolver el futuro de este partido. Así, se conocerá el rival de Alianza Lima en el mes de septiembre.

Lee también
Ex Barça lanza contundente opinión sobre Manuel Pellegrini
Chile

Ex Barça lanza contundente opinión sobre Manuel Pellegrini

Detalles de la defensa de la U en Conmebol: 28 páginas y más
U de Chile

Detalles de la defensa de la U en Conmebol: 28 páginas y más

La sorpresiva formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U
Colo Colo

La sorpresiva formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U

El jugador de la U que busca su gran revancha en el Superclásico
U de Chile

El jugador de la U que busca su gran revancha en el Superclásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo