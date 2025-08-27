Es tendencia:
La imperceptible frase del presidente de Independiente que sepulta toda defensa en la Conmebol

Su presidente dio una nueva vergüenza con una conferencia de prensa que dejó una frase digna de Lionel Hutz a la hora de defender a Homero Simpson del Diablo.

Por Miguel Gutiérrez

Una de las frases del presidente de Independiente lo condena ante la Conmebol.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTUna de las frases del presidente de Independiente lo condena ante la Conmebol.

Este miércoles es un día clave en la lucha que lleva Independiente y Universidad de Chile ante la Conmebol. Ambos clubes hicieron llegar sus descargos a la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol por un solo objetivo: quedarse con los puntos y avanzar a cuartos de final.

Pero un particular anuncio se dio durante las primeras horas de la mañana. El Rojo detalló en una singular conferencia de prensa cada uno de los puntos expuestos en Paraguay.

Aunque una frase terminará por condenar todo futuro que pueda presentar el denominado Rey de Copas ante los integrantes de la Unidad Disciplinaria, que ya es viral en redes sociales y recuerda a Lionel Hutz, abogado de Los Simpson que intenta sin éxito defender a Homero del Diablo por una donut.

La frase que condena al presidente de Independiente ante la Conmebol

Pese a que la transmisión de Independiente fue bajada por parte del club, varias de las imágenes comenzaron a dar vueltas, especialmente en X, donde no dejaron escapar una frase.

Uno de los puntos en que se basa la defensa del cuadro argentino ante la Conmebol, es que hicieron caso a todas las recomendaciones establecidas por la seguridad y el ente rector sudamericano.

Además, en el Rey de Copas molestó la actitud que tuvieron tras los hechos de violencia. “Sus dirigentes son cómplices y parte de esta vergüenza”, lanzó el mandamás del club.

Independiente lanzó una frase que más que ayudar, lo termina condenando ante la Conmebol. Foto: Photosport.

“En vez de repudiar su accionar de sus hinchas, decidieron encubrirlos y culpar a otros. Todos saben que comenzó por su parcialidad, lo digo con indignación y lo diré donde haga falta“, complementó Grindetti.

Sin embargo, hay una frase que para muchos pasó por alto, pero que da cuenta que ante la Conmebol deberán responder como organizadores del fatídico partido.

Reconocemos que el reglamento de Conmebol asigna al club organizador la responsabilidad sobre el evento“, expresó Néstor Grindetti, presidente de Independiente. No más palabras señor juez.

